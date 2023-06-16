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ثقافة

عمل فني إماراتي يعزز الروابط الثقافية بين الإمارات وكازاخستان

جانب من المعرض (من المصدر)
17 يونيو 2023 01:23

ألماتي (وام)

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افتتح أمس الأول في العاصمة الكازاخستانية ألماتي، معرض جديد للفنانة التشكيلية الإماراتية لطيفة سعيد، والذي كشف فيه النقاب عن عمل فني رائد تم العمل على إنشائه بشكل متزامن في البلدين، وذلك في إطار تعزيز الروابط الثقافية بين الإمارات وكازاخستان.
وتم تدشين المعرض بحفل خاص عقد أمس في معرض «غاليري ألماتي» المرموق، بحضور عمار عمر البريكي، رئيس قسم الإدارة المالية، قسم الشؤون القنصلية والخدمات الوطنية في سفارة الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وعدد من الشخصيات البارزة.
ويحظى المعرض الذي يحمل عنوان «ظِلٌ داكِنٌ - Black Silhouette» ويستمر حتى 8 يوليو المقبل، بدعم كل من بلدية مدينة ألماتي، ومجموعة سكالو التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تدعم المعرض كجزء من التزامها بتعزيز وترويج الأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية.
ومن أبرز القطع الفنية في المعرض، عمل فني جديد وحصري باسم «طريق الرمال»، والذي يتكون من هيكلين معدنيين مصممين بشكل دقيق ومعقد، ومزودين بألواح زجاجية خاصة مصنوعة يدوياً من رمال الصحراء المحيطة بمدينة دبي.
وتعتبر لطيفة سعيد، أول إماراتية تقيم معرضاً فنياً في كازاخستان، وكانت الفنانة التشكيلية الإماراتية قد سافرت إلى كازاخستان قبل نحو شهر، حيث تعاونت مع المهندس والمخترع الكازاخستاني «سيرجي بيلان» لتصميم وتنفيذ العمل الفني. وجاءت فكرة المعرض بعد لقاء جمع لطيفة سعيد بمؤرخة الفن والناقدة والمؤلفة الشهيرة فاليريا إبرايفا في يناير الماضي في دبي. 
تعاون ثقافي وفني
وقالت لطيفة سعيد، بهذه المناسبة،: «إنه لشرف كبير لي التعاون مع شخصية مبدعة مثل فاليريا إبرايفا لتخطيط وتنظيم هذا المعرض المتميز، والذي يمد جسور التعاون الثقافي والفني بين بلدينا، ويقدم صورة عن هوية المنطقة. ولا ننسى الدعم الكبير الذي حظينا به من الإمارات وكازاخستان، والذي ساهم وبشكل كبير في تسهيل تنظيم هذا المعرض وتحقيق هذا الحلم».
وقال رشيد ماخات، المدير، الشريك المؤسس لمجموعة سكالو التي تضم شركة المشاريع التكنولوجية «سكالو التكنولوجية»، و«سكالو العقارية التي تركز على القطاع العقاري: «نحن ممتنون لإتاحة الفرصة لنا لدعم مثل هذا المعرض. وكلنا ثقة بأن أعمال الفنانة لطيفة سعيد ستسهم في توطيد العلاقات والروابط بين الإمارات وكازاخستان».

الإمارات وكازاخستان
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