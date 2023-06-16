مبدعون من الإمارات وكوريا يشاركون تجاربهم

سيؤول (الاتحاد)

شهد جناح الشارقة ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب، مجموعة من الورش الفنية والإبداعية التي جمعت بين فنانين وباحثين من الإمارات وكوريا، ضمن رؤيتها لتعزيز التبادل الثقافي وفتح آفاق بين مثقفي البلدين لإجراء حوارات وتنفيذ أعمال فنية مشتركة تعتمد على تأمل المشتركات الجمالية بين مختلف الفنون، ولا سيما في مجالات الرسم والخط والتصوير.

وجاءت الورش بتنظيم "هيئة الشارقة للكتاب"، التي تتولى الإشراف على جناح الشارقة في المعرض، إذ استهدفت تجسيد راهن الحراك الإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة العربية، وفتح المجال أمام المبدعين والفنانين لتعزيز تجاربهم وتبادل خبراتهم مع مبدعين من كوريا الجنوبية.

توظيف الأشكال التراثية

جمعت أولى ورش الشارقة في المعرض كلاً من الفنان خالد مزينة من دولة الإمارات، وجين ميونغ من كوريا، حيث قدما مداخلات وعروض وأمثلة بصرية حول تقاطع الصور والحروف والكلمات، ودورها في إنتاج أعمال فنية باستخدام فنون الخط والكولاج والتصوير.

واشترك الباحث علي العبدان مع الفنان أن كيونج مي في ورشة عمل حول فنون الطباعة والرسم، تبادلا خلالها الخبرات حول أشكال وأساليب توظيف الفنانين للرموز التراثية لتمثيل ثقافاتهم المحلية في الرسوم والأعمال الفنية، وتناولا أثر المخزون الحضاري الموروث على ذاكرة الفنانين وما يستحضرونه أثناء رحلة الإبداع من أشكال ورموز متنوعة تبرز في أعمالهم.

وسلّطت ورشة عمل متخصصة في فن الرسم الرقمي، الضوء على فرص إنتاج وتطوير أعمال فنية رقمية مبسطة، شاركت فيها كل من المعلمة والفنانة التشكيلية سلامة النعيمي والفنانة أن جو سونا، حيث عملتا معاً على إنتاج كتاب مصور، باستخدام التقنيات الفنية الرقمية.

الكتب المصورة

يضم برنامج ورش الشارقة في المعرض ورشة جماعية، للفنانين الإماراتيين والكوريين الذين شاركوا في الورش السابقة، حيث ستعقد آخر ورشة تحت عنوان "مبادرة الكتب المصورة"، يستعرض خلالها المشاركون معالم الفنون الإماراتية والكورية وما تتميز به.

يشار إلى أن فعاليات الشارقة ضيف شرف تتواصل حتى 18 يونيو، وتتضمن 33 فعالية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمبدعين والأكاديميين الإماراتيين والكوريين، وتشمل جلسات نقاشية وأنشطة أدبية وعروض فنية تعكس تراث إمارة الشارقة ودولة الإمارات.