«الإمارات لحقوق النسخ» تضيء على التجربة الإماراتية

الشارقة (الاتحاد)

سعياً نحو تبادل التجارب على الصعيد الدولي في مجال حقوق النسخ، والتعريف بالتجربة الإماراتية في حماية حقوق الكتّاب والناشرين، تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ (ERRA)، الأولى من نوعها في المنطقة، في معرض سيؤول الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 18 يونيو الجاري في العاصمة الكورية الجنوبية، وذلك ضمن جناح إمارة الشارقة التي يحتفي بها المعرض ضيف شرف دورته هذا العام.

تهدف جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ من هذه المشاركة إلى تعزيز حضورها في المحافل الثقافية الدولية بغية التواصل مع المعنيين بحماية حقوق النسخ حول العالم، واستكشاف آفاق التعاون المشترك معهم، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التوجهات والممارسات في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز ريادة دولة الإمارات في حفظ حقوق المؤلف والناشر.

تضمنت مشاركة الجمعية تنظيم جلسة حوارية بعنوان «الحفاظ على حقوق النسخ - التجربة الإماراتية»، شارك فيها كل من الكاتب سلطان العميمي، والناشر راشد الرحماني، والكاتب هزاع أبو الريش، ومجد الشّحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ. وسلّطت الجلسة الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية على مستوى المنطقة في مجال حماية حقوق النشر والناشرين إقليمياً ودولياً.

خطوة نوعية

حول مشاركة الجمعية، قالت الشّحي: «لقد شكّل تأسيس جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ خطوة نوعية نحو ترسيخ ريادة دولة الإمارات إقليمياً على صعيد تعزيز بيئة محفّزة للصناعات الإبداعية تراعي ضمان حماية حقوق الناشرين والمؤلفين، إذ أصبحت مركزاً لأول جمعية متخصصة بحماية حقوق نسخ المطبوعات والمصنفات المكتوبة والمصورة في العالم العربي. ويمنحنا هذا المعرض منصة مثالية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة. لهذا، حرصنا على عقد جلسة حوارية لتعريف شريحة أوسع من الجمهور العالمي على النموذج الإماراتي في هذا المجال، واكتساب رؤى جديدة نحو المستقبل».

ونوّهت الشّحي إلى أنه في إطار سعي الجمعية إلى ترسيخ أفضل الآليات والممارسات العالمية المتّبعة في حماية المصنفات الموثّقة وحماية حقوق أصحابها، يتضمن جدول أعمال الجمعية، خلال مشاركتها في المعرض، بعض الزيارات الميدانية ولقاءات مع منظمات الإدارة الجماعية لحقوق النسخ في كوريا الجنوبية، فضلاً عن زيارة إلى مكتبات الجامعة بغية الاطلاع على حركة نسخ الكتب وآلياتها، إلى جانب بحث إمكانيات عقد اتفاق ثنائي لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة حقوق النسخ وحفظ حقوق المؤلف والناشر.