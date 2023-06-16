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ثقافة

الشارقة تروي قصصها الثقافية والأدبية بإصدارات مترجمة للكورية

الشارقة تروي قصصها الثقافية والأدبية بإصدارات مترجمة للكورية
16 يونيو 2023 18:58

سيؤول (الاتحاد)
تقدم الشارقة خلال مشاركتها في جناح خاص ضمن فعاليات الاحتفاء بها ضيف شرف الدورة الـ 65 من معرض سيؤول الدولي للكتاب، مجموعة من الإصدارات الإماراتية البحثية والأدبية المترجمة إلى اللغة الكورية، لتضع القراء الكوريين في راهن حراك النتاج المعرفي والإبداعي الإماراتي.
تشمل الإصدارات المترجمة دواوين شعرية، ومؤلفات سردية، ودراسات بحثية تراثية لنخبة من الكتاب والأدباء الإماراتيين، تكشف في مجملها حجم المشتركات الثقافية بين البلدين، حيث حظيت باهتمام الجمهور الكوري الذي توافد إلى جناح الشارقة للاطلاع على الثقافة والأدب الإماراتي والعربي.
إصدارات متنوعة
عرضت «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها ضمن جناح الإمارة، كتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث ترجمته إلى اللغة الكورية، لتقدم قصة حياة صاحب السمو حاكم الشارقة والأحداث التاريخية التي شهدها منذ طفولته حتى سبعينات القرن الماضي، وتأخذ القارئ في رحلة تعرفه على الواقع الإماراتي والخليجي والعربي، وتظهر له المنعطفات والتحديات والإنجازات التي مرت بها إمارة الشارقة والمنطقة بأسرها.

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وترجمت «هيئة الشارقة للكتاب»، ضمن جهودها لتقديم واقع الحراك الأدبي في الإمارات للقراء باللغة الكورية، كتاب «زينة وأزياء المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة» لشيخة الجابري، الذي يستعرض التراث والثقافة الشعبية للمرأة الإماراتية، وكتاب «من الحياة إلى الحياة» لهزاع أبو الريش الذي يحلل بنظرة أدبية جوانب من حياة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
تشمل الإصدارات أيضاً مجموعة «مد وجزر» لبديعة الهاشمي، وديوان «يا حائط المحكى» لأسماء الحمادي، و«الطريق التي تأخذني» لخولة المعلا، وديوان «غيمة مستعملة» لنجاة الظاهري، و«ذوات» لزينب الياسي، وغيرها من الإصدارات.

 

الشارقة
ضيف شرف
معرض سيؤول الدولي للكتاب
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