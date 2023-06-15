«أبوظبي للغة العربية» يضيء على برامجه بـ«معرض الدوحة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في الدورة الـ 32 من «معرض الدوحة الدولي للكتاب» التي تستمر فعّالياتها حتى يوم 21 يونيو الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتتماشى هذه المشاركة مع أهداف المركز الرامية إلى تعزيز حركة الإبداع الفكري والثقافي والأدبي، عبر تسليط الضوء على برامجه ومبادراته، والترويج لإصدارات مشاريعه وتقديمها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور العربي، بالتزامن مع بحث آفاق التعاون مع الجهات المعنية بصناعة الكتاب والنشر والترجمة والمحتوى الإبداعي.

ويستعرض مركز أبوظبي للغة العربية في جناحه عدداً من أهم إصدارات مشاريعه، وأبرزها مشروع كلمة للترجمة الذي يسعى إلى إحياء حركة الترجمة في المنطقة العربية، بما يساهم في إثراء المكتبة العربية، وبناء جسور للحوار والتواصل مع الثقافات من جميع أنحاء العالم. ويحظى زوار الجناح بفرصة اكتشاف أكثر من 400 عنوان من إصداراته في مختلف المجالات الأدبية والمعرفية.

ويشهد «معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023» مشاركة 500 ناشر من 35 دولة، فيما تحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف دورته الـ32 التي تقام تحت شعار «بالقراءة نرتقي».

يذكر أن مركز أبوظبي للغة العربية يكرس جهوده لنشر لغة الضاد وتبنيها في جميع المجالات والنشاطات محلياً وعالمياً، إضافة إلى تمكين إنتاج المحتوى العربي والتقنيات الرقمية ذات الصلة، والارتقاء بالدراسات والأبحاث المعنية بتطويرها.