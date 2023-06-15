«تريندز» يشارك في معرض «سيؤول الدولي للكتاب»

سيؤول (وام)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023 التي انطلقت أمس وتستمر حتى 18 يونيو الجاري، بجناح خاص يعرض عشرات العناوين من إصداراته البحثية المتنوعة، وذلك في بداية جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة لتعزيز شراكات المركز البحثية وتوسيع انتشاره.

وزار جناح المركز في مجمع «كويكس» للمعارض في العاصمة الكورية سيؤول، عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، يرافقه عيسى السماحي، نائب رئيس البعثة، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.

كما زار الجناح وفد إعلامي ضم سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر في مؤسسة دبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة البيان، ومنى بوسمرة، رئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، وكارين بانسا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ودبي بالهول، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة فكر.

من جانب آخر، بحث وفد تريندز مع مسؤولي عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض، سبل بناء شراكات وتعاون بحثي مستقبلي.

وينظّم المركز في جناحه بالمعرض عدة ندوات علمية.