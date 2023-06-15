ولي عهد الفجيرة يطلع على أنشطة «دبا للثقافة والفنون والمسرح»

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح برئاسة عبدالله محمد الظنحاني.

واطلع سموه خلال اللقاء على المشاريع الثقافية والفنية التي تعمل عليها الجمعية، كما تم استعراض خطة عمل مهرجان قيض دبا وأهدافه المنصبّة في إثراء النشاط المجتمعي والثقافي وتعزيز دور وحضور فئة المزارعين تحديدًا.

ونوه سموه، باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للأنشطة المجتمعية التي تدعم تطوير العمل الثقافي والسياحي بالإمارة، وتسهم في نشر وترسيخ ملامح الهوية الوطنية والموروث الثقافي للدولة.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بالأنشطة المتنوعة التي تحرص جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح على تنظيمها وتستقطب مختلف شرائح المجتمع واهتمامات أفراده، موجّهًا بضرورة طرح المواضيع والأفكار المتجددة وتبادل التجارب المتنوعة في مجال العمل الثقافي والفنون والمسرح.

وتقدّم أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بدعم ومتابعة مشاريع المؤسسات الثقافية والاجتماعية في إمارة الفجيرة ومخرجاتها.