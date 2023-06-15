الألكسو تنظم ورشة في القمر المتحدة

أبوظبي (وام)

عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» ووزارة الثقافة في القمر المتحدة ورشة تدريبية بعنوان «من الفكرة إلى الصورة»، وذلك في إطار برنامج السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، على المستوى الإقليمي والعربي، والذي يشمل تقديم مبادرات ثقافية تدريبية لرفع قدرات الشباب في الدول العربية.

شارك في الورشة، التي قدمها المخرج وخبير اليونسكو عبد الرحمن لاهي، 50 من الشباب القمريين من هواة السينما والمخرجين الشباب وأصحاب المواهب المتعددة. حضر افتتاح الورشة يزيد بن علي رئيس ديوان وزير الثقافة القمري، والأمينة العامة لوزارة الشباب زهرية سيد أحمد، والدكتور نور الدين باشا مستشار المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو، ويوسف أحمد أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالألكسو، وعائشة إبراهيم نغازي رئيسة قسم دعم الشباب والمرأة في إنشاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الثقافة والشباب، وهيفاء بسيسو المؤثرة وصانعة المحتوى. ونجح البرنامج في تحقيق أهدافه في نشر البهجة والإيجابية لدى الشباب القمريين من خلال الحوار الثقافي الفني، والتعريف بثقافة دولة الإمارات وعرض باقة من الأفلام الإماراتية والعربية، وتقديم ورشة تدريبية حول الصناعة السينمائية، وكان من أهم مخرجات الورشة إنتاج أربعة أفلام مدة الفيلم دقيقة واحدة لهواة صناع السينما في جمهورية القمر المتحدة.

دور ريادي

وألقى الدكتور محمد ولد أعمر، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كلمته الافتتاحية عبر وسائل الاتصال المرئي قال فيها «نلتقي اليوم للمرة الثالثة لإطلاقِ جملةٍ من الأنشطةِ الثقافيةِ والإعلاميةِ على المستوى الإقليمي العربي ضمن برنامجِ سفيرةِ الألكسو فوق العادة للثقافةِ العربية الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، وهي مناسبةٌ نجدّدُ فيها الشكرَ والامتنانَ لسفيرة الثقافة على تحمُّلِ هذه المسؤوليةِ، وهو تشريفٌ يؤكّدُ الدّورَ الرِّياديَّ لدولةِ الإمارات ويبرزُ مكانتَها وإشعاعَها وجهودَ قياداتِها الرّشيدةِ في تعزيزِ العملِ الثقافيِّ العربيِّ المشتركِ، وخدمةِ قضايا السلمِ والتنميةِ المستدامةِ وطنيًّا وعربيًّا ودوليًّا.