«الإمارات للآداب»: كاتبة من «الفصل الأول» تحقق إنجازاً إقليمياً في مجال النشر

دبي (وام)

حققت الكاتبة سارة حمدان المقيمة في دبي -من الدفعة الأولى من برنامج الفصل الأول لمؤسسة الإمارات للآداب.. إنجازاً إقليمياً في مجال النشر إذ حصلت روايتها الأولى «ماذا سيقول الناس؟» What Will People Think؟ على صفقة مع دار النشر الأميركية «هنري هولت وشركاه» بعد مزاد تنافسي.

وتتمتع دار النشر «هنري هولت وشركاه» بمكانة مرموقة عالمياً إذ نشرت أعمال كبار الأدباء مثل هيلاري مانتل وتوني موريسون وليان موريارتي بالإضافة إلى مذكرات ماريا كاري وماثيو بيري.

وتنضم سارة حمدان الكاتبة الحائزة على جائزة «نيتفلكس» للقصة القصيرة والصحفية السابقة في «نيويورك تايمز» والمحررة السابقة في «جوجل» إلى قائمة كتاب دار «هنري هولت وشركاه» المرموقة بعد تأهلها لبرنامج «الفصل الأول.. زمالة الإمارات للآداب وصديقي للكتاب».

وتعتبر رواية «ماذا سيقول الناس؟» What Will People Think؟ قصة تبعث بالدفء وتتابع التطلعات المهنية لشابة عربية تطمح لأن تصبح فنانة كوميدية في مدينة نيويورك بينما توازن بين العادات والتقاليد الفلسطينية التي ترعرعت عليها ورغبتها في العيش كما يحلو لها. وقد وُصف العمل بأنه يدمج بين كل من قصة مسلسل «السيدة مايزل الرائعة» التلفزيوني وسلسلة «أثرياء آسيويون مجانين» ومن المقرر نشر الكتاب في فصل الشتاء لعام 2025.

وأعربت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، عن فخرها بالدفعة الأولى من برنامج الفصل الأول وبالإنجاز الذي حققته سارة حمدان إحدى المشاركات في الدورة الأولى من زمالة «الفصل الأول» خلال مدة قياسية بعد إتمامها البرنامج في شهر فبراير.. مضيفة «أطلقنا برنامج الفصل الأول بالتعاون مع مجموعة صديقي القابضة ونهدف لتعزيز مسيرة الكُتاب المقيمين في الإمارات ودعمهم حتى الوصول إلى نشر أعمالهم لتصل إلى الجمهور من حول العالم، ومن الرائع أن نشهد موهبة سارة حمدان ككاتبة تتألق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونتطلع قدماً إلى مشوار سارة الناجح في عالم الكتابة. وتعد سارة هي أول كاتبة ضمن قائمة طويلة من الكتاب الموهوبين المحليين وتضم زمالة «الفصل الأول» مجموعة استثنائية من الكتّاب الذين نتطلع للإعلان عن حصولهم عن صفقات للنشر قريباً».

ووقعت سارة عقداً مع الوكيلين الأدبيين ميريديث ميلر من الوكالة المتحدة للمواهب وشيلا كراولي من وكالة «كورتيس براون» عندما كانت ضمن برنامج «الفصل الأول» الإرشادي الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للآداب بالشراكة مع مجموعة صديقي القابضة. وأرشدت الكاتبة الإيسلندية يرسا سيجورداردوتير المتخصصة في أدب الجريمة والحائزة على العديد من الجوائز سارة حمدان في رحلتها في برنامج «الفصل الأول».

كما أعربت سارة حمدان عن شكرها لكل الدعم الذي تلقته من برنامج «الفصل الأول» وهذا النجاح نتيجة جهود جماعية بداية من البرنامج الإرشادي ووصولاً إلى الزملاء الذين أصبحوا بمثابة عائلة ثانية لها، وقدم البرنامج الأدوات والثقة اللازمة ووثق بموهبتها ككاتبة بصفتها فلسطينية أميركية متحمسة للمشاركة مع العالم قصة بطلتها. ويحصل الكُتاب على ست ساعات من الإرشاد الفردي الذي يقام ‌‌تحت ‌‌إشراف‌‌ ‌‌كتّاب‌‌ عالم‍‍ي‍‍ين‌ و40 ساعة من الورش والحوارات التي يقدمها مجموعة من الكتّاب والخبراء العالميين في مجال صناعة الكتب.

ويغطي البرنامج كافة مراحل كتابة ونشر وترويج الكتب، كما يوفر فرصاً للتواصل مع الوكلاء والمحررين ودور النشر العالمية، وإمكانية الالتحاق بدورات الكتابة القصيرة التي تقدمها المؤسسات المتخصصة بالكتابة الإبداعية من شركاء البرنامج مثل مركز «غوثام» للكتاب في نيويورك.

كما وقعت مجموعة صديقي القابضة شراكة مع مؤسسة الإمارات للآداب لمدة خمس سنوات بهدف أن تسهم الزمالة في تشكيل مجتمع من الكتاب المقيمين في الإمارات العربية المتحدة تصل أعمالهم إلى الجمهور من حول العالم.