الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقّع اتفاقية تعاون مع «بيكل» و«ميلارا»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
15 يونيو 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
10 إرشادات وتدابير وقائية لـ«حج صحي آمن»
سعود بن صقر: تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العالم

وقع الأرشيف والمكتبة الوطنية مع شركة بيكل وشركة ميلارا ميدل إيست اتفاقية تعاون، تمنح بموجبها الشركة حقوق تقديم خدمات تحويل وحفظ البيانات الأصلية الدائمة حفظاً رقمياً للأرشيف والمكتبة الوطنية ليكون مركزاً متميزاً وفريداً من نوعه عالمياً، يجمع بين خبرة الأرشيف وتقنيات بيكل الفريدة والمتطورة، وذلك انسجاماً مع رؤى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في حفظ تراث الدولة وتاريخها للأجيال.
وبموجب هذا الاتفاقية، فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية يكون أول مركز أرشيفي في الوطن العربي والشرق الأوسط يتعاقد مع هذه الشركة العالمية، ويحصل على تقنياتها المميزة والفريدة، ويكون له الحق في تقديم خدمات تحويل البيانات الأصلية وحفظها بصورة دائمة وآمنة مدداً زمنية طويلة تصل إلى أكثر من ألفي عام، وتشمل خدمات الحفظ الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا. 
تم توقيع الاتفاقية بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبحضور ستين آرنه روزنيس سفير مملكة النرويج في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقعها عن الأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي المدير العام، وعن شركة بيكل رونية بجيرك ستراند المدير التنفيذي، وعن شركة ميلارا ميدل إيست يوشع خضر المدير العام.
حفظ ذاكرة الوطن
وبهذه المناسبة قال عبدالله ماجد آل علي: إننا في الأرشيف والمكتبة الوطنية حريصون على تحويل المعلومات وحفظها الآمن للأجيال القادمة باستخدام أحدث الحلول التي توصلت إليها التقنيات التكنولوجية، والتعاون الذي عقدنا العزم على أن يجمعنا مع شركتي: بيكل وميلارا ميدل إيست وفق بنود الاتفاقية التي وقعناها اليوم، يعدّ خطوة عملية وإنجازاً على طريق أرشفة وتوثيق وحفظ ذاكرة الوطن وتحصينها وفق أحدث التقنيات العالمية وأكثرها تطوراً، بما يضمن سلامتها للأجيال المتعاقبة، وإمكانية الوصول إلى المعلومة بيسر وسهولة.
وأضاف: ونحن نواصل المسيرة في مجال جمع ذاكرة الوطن وحفظها الآمن طويل المدى، فإن اهتمامنا ينصبّ في المقام الأول على حفظ إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، وعلى تدوين إنجازات قيادتنا الرشيدة التي تابعت مسيرتهم المظفرة في التطوير والازدهار والتقدم، وقد أبهرت العالم بإنجازاتها. 
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعدّ استكمالاً لمرحلة تحويل الوثائق التقليدية إلى رقمية، إذ تسهم في تجسيد الاهتمام المستقبلي للأرشيف والمكتبة الوطنية بتصميم مستقبل يليق بتاريخ الإمارات المجيد وتراثها العريق، وحفظه وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات والتقنيات العالمية في تحويل البيانات الرقمية وحفظها بعملية مستدامة فائقة الدقة. وشكر السفير النرويجي على اهتمامه وحضوره توقيع الاتفاقية، وشركتي بيكل وميلارا ميدل إيست على تنسيقهم وحُسن تعاونهم، وتمنّى للاتفاقية النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة منها.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©