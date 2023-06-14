الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقّع اتفاقية تعاون مع «بيكل» و«ميلارا»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الأرشيف والمكتبة الوطنية مع شركة بيكل وشركة ميلارا ميدل إيست اتفاقية تعاون، تمنح بموجبها الشركة حقوق تقديم خدمات تحويل وحفظ البيانات الأصلية الدائمة حفظاً رقمياً للأرشيف والمكتبة الوطنية ليكون مركزاً متميزاً وفريداً من نوعه عالمياً، يجمع بين خبرة الأرشيف وتقنيات بيكل الفريدة والمتطورة، وذلك انسجاماً مع رؤى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في حفظ تراث الدولة وتاريخها للأجيال.

وبموجب هذا الاتفاقية، فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية يكون أول مركز أرشيفي في الوطن العربي والشرق الأوسط يتعاقد مع هذه الشركة العالمية، ويحصل على تقنياتها المميزة والفريدة، ويكون له الحق في تقديم خدمات تحويل البيانات الأصلية وحفظها بصورة دائمة وآمنة مدداً زمنية طويلة تصل إلى أكثر من ألفي عام، وتشمل خدمات الحفظ الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

تم توقيع الاتفاقية بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبحضور ستين آرنه روزنيس سفير مملكة النرويج في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقعها عن الأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي المدير العام، وعن شركة بيكل رونية بجيرك ستراند المدير التنفيذي، وعن شركة ميلارا ميدل إيست يوشع خضر المدير العام.

حفظ ذاكرة الوطن

وبهذه المناسبة قال عبدالله ماجد آل علي: إننا في الأرشيف والمكتبة الوطنية حريصون على تحويل المعلومات وحفظها الآمن للأجيال القادمة باستخدام أحدث الحلول التي توصلت إليها التقنيات التكنولوجية، والتعاون الذي عقدنا العزم على أن يجمعنا مع شركتي: بيكل وميلارا ميدل إيست وفق بنود الاتفاقية التي وقعناها اليوم، يعدّ خطوة عملية وإنجازاً على طريق أرشفة وتوثيق وحفظ ذاكرة الوطن وتحصينها وفق أحدث التقنيات العالمية وأكثرها تطوراً، بما يضمن سلامتها للأجيال المتعاقبة، وإمكانية الوصول إلى المعلومة بيسر وسهولة.

وأضاف: ونحن نواصل المسيرة في مجال جمع ذاكرة الوطن وحفظها الآمن طويل المدى، فإن اهتمامنا ينصبّ في المقام الأول على حفظ إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، وعلى تدوين إنجازات قيادتنا الرشيدة التي تابعت مسيرتهم المظفرة في التطوير والازدهار والتقدم، وقد أبهرت العالم بإنجازاتها.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعدّ استكمالاً لمرحلة تحويل الوثائق التقليدية إلى رقمية، إذ تسهم في تجسيد الاهتمام المستقبلي للأرشيف والمكتبة الوطنية بتصميم مستقبل يليق بتاريخ الإمارات المجيد وتراثها العريق، وحفظه وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات والتقنيات العالمية في تحويل البيانات الرقمية وحفظها بعملية مستدامة فائقة الدقة. وشكر السفير النرويجي على اهتمامه وحضوره توقيع الاتفاقية، وشركتي بيكل وميلارا ميدل إيست على تنسيقهم وحُسن تعاونهم، وتمنّى للاتفاقية النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة منها.