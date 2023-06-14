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"قافلة الوثائق" تجوب مجالس مدن وضواحي الشارقة

"قافلة الوثائق" تجوب مجالس مدن وضواحي الشارقة
14 يونيو 2023 21:13

أطلقت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف وبالتنسيق مع دائرة شؤون الضواحي والقرى مبادرة "قافلة الوثائق" الهادفة إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع لمشاركتهم أرشيفهم ووثائقهم الخاصة لجمع وحفظ أرصدة أرشيف الإمارة بصفتها مرجع الشارقة لتقديم خدمات أرشيفية ووثائقية ومعرفية مستدامة، وتعزيز إتاحتها لمتخذي القرار والمجتمع.

ستغطي القافلة 8 مجالس موزعة على مختلف مناطق ومدن الإمارة هي: مغيدر ودبا الحصن وكلباء والذيد وخورفكان والسيوح ومويلح والحمرية ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذه المبادرة وتقديم وثائقهم التاريخية سواء أصلية أو صورة منها للهيئة.

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وتحرص الهيئة على إشراك الجمهور في فعالياتها ومبادراتها لترسيخ الوعي بأهمية الوثائق والتوثيق بصفته ذاكرة الشعوب والنور الذي تهتدي به أجيال المستقبل ولتعريفهم بدورها الأساسي في حفظ ذاكرة الأجيال القادمة وتتطلع الهيئة إلى تفعيل دور القافلة على مدار العام لتغطي في المرحلة الثانية باقي مجالس الإمارة.

المصدر: وام
الوثائق
ضواحي الشارقة
الشارقة
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