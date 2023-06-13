مكتبة محمد بن راشد تحتفي بسنة من الإنجازات

دبي (الاتحاد)

انطلاقاً من رؤيتها الرائدة لتعزيز الثقافة والمعرفة في دولة الإمارات وتوفير بيئة ثقافية ملهمة للأجيال الحالية والقادمة، تنظم مكتبة محمد بن راشد، السبت الموافق 17 يونيو الجاري، سلسلة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية والترفيهية وورش العمل الملائمة لكافة الفئات العمرية من زوّار المكتبة، احتفاء بمرور عام على افتتاحها تحت شعار «عام من الثقافة في عالم بأكمله».

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راش آل مكتوم: عندما بدأنا رحلة تأسيس مكتبة محمد بن راشد، كانت ولا تزال كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نريد للمكتبة أن تكون بيتاً للحكمة يلتقي فيه الباحثون، ويبدع فيه الشباب، وتُصاغ فيه المعرفة»، تشكّل نبراساً لنا في سعينا لخلق مركز ثقافي ينبض بالحياة ويعزز القراءة والمعرفة.

وتابع: «اليوم وبعد مرور عام على افتتاح المكتبة وانطلاقاً من هذه الرؤية، نفخر بالإنجازات التي حققناها ودورها الإيجابي والبنَّاء في الارتقاء بالمشهد والحراك الثقافي ونشر المعرفة، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل لتكون مكتبنا نموذجاً متفرداً للجيل القادم من المكتبات، ومركزاً مجتمعياً وثقافياً لإثراء للعقل والروح ومكاناً مثالياً للجميع يعكس الماضي بروح الحاضر والمستقبل، ويعبر عن قدرتنا على تحقيق التغيير والارتقاء بالمشهد الثقافي»، مضيفاً «لنستمر سوياً في رحلتنا نحو تطوير مكتبة محمد بن راشد، بوصفها مركزاً ثقافياً رائداً، من خلال التوسع في خدماتنا وشراكاتنا الثقافية والاستراتيجية، وتقديم المزيد من الفرص التعليمية والثقافية للجميع، عبر مواصلة تنظيم الفعاليات الثقافية المتنوعة، وورش العمل والمحاضرات التي تلهم القرّاء وتعزز القدرات الفكرية».

ومن جهته، قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «على مدار عام حافل بالإنجازات والنجاحات، أسهمت مكتبة محمد بن راشد في دعم المشهد الثقافي والارتقاء بجميع مجالاته، وتحوّلت من مجرد مكتبة إلى مركز ثقافي مزدهر يمتلئ بالمعرفة والتفاعل الإبداعي، بفضل جهود فريق رائع ومتميز من الكوادر الإماراتية عمل بتفان وشغف لتحقيق رؤيتنا في تمكين المجتمع وتوفير فرص المعرفة للجميع».

أرقام وإحصائيات

نجحت مكتبة محمد بن راشد، على مدار عام، في تحقيق العديد من الإنجازات، التي أسهمت في الارتقاء بالمشهد الثقافي ودعم مجتمع المعرفة، حيث استقطبت ما يقارب نصف مليون زائر وعضو من مختلف الأعمار والجنسيات، للاطلاع على مرافقها وخدماتها ومكتباتها الفرعية المتخصصة، فيما وصل عدد الكتب المضافة خلال عام قرابة 120 ألف كتاب في مختلف التخصصات والمجالات.

وبلغ مجموع عناوين الكتب المطبوعة والرقمية أكثر من مليون عنوان، فيما وصل عدد العناوين والفيديوهات الموجودة في قاعدة البيانات أكثر من 21 مليون عنوان.

ونظّمت المكتبة، قرابة 200 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتعليمية وتدريبة لمختلف شرائح المجتمع في العديد من المجالات والتخصصات، من بينها فعاليات شهرية «أيام المكتبة» و«قهوة وكتاب».

واستقبلت، أكثر من 250 وفداً رفيع المستوى برئاسة كبار المسؤولين من داخل الدولة وخارجها، ومن بينها وفود من الكويت، وعُمان، ومصر، والقنصليات الكندية والصينية والماليزية، وسفارة جمهورية مالطا، والسلطان شرف الدين إدريس شاه وقرينته، وزوجات عدد من السفراء بالإمارات، بالإضافة إلى مدير مكتبة الإسكوريال الإسبانية، ومكتبة الإسكندرية، والصندوق العربي للثقافة والفنون، ومكتبة نيويورك العامة، ومتحف العلوم في لندن وغيرها، بالإضافة إلى الوفود المدرسية والجامعية.

وفي إطار سعيها لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وقعت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الشراكات والاستراتيجية والاتفاقيات، من بينها مجموعة «اتصالات من e&»، شريك المكتبة من الفئة الذهبية، وجامعة زايد، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المستقبل مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية.

فعاليات مميزة

ستنظم مكتبة محمد بن راشد، احتفاءً بمرور عام على افتتاحها، عدة فعاليات من بينها معرض لفن «الكوميكس»، وعروض كرتونية، وعروض لعازفي البيانو، وأُخرى ترفيهية مثل الألعاب الذهنية، إلى جانب تقديم فعاليات أدبية وفنيّة مثل قراءة الشعر والغناء، ونادي الكتاب، وعروض أوركسترا الإمارات السمفونية للشباب. وستكون هناك فرصة كبيرة ومميزة لزوّار المكتبة الصغار، للانضمام والاحتفال مع المكتبة من خلال فعاليات وفقرات تفاعلية خصصّت لهم.