«مجمع اللغة العربية» يبحث التّعاون مع «جامعة الفارابي» في كازاخستان

الشارقة (الاتحاد)

توجه وفد ثقافي أكاديمي من إمارة الشارقة إلى «جامعة الفارابي الوطنية» في كازاخستان، لبحث سبل التعاون الأكاديمي والثقافي المشترك بين «مجمع اللغة العربية في الشارقة» و«قسم الدراسات الشّرقيّة» بالجامعة، وضم الوفد الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، والدكتور محمد كامل المعيني، رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، واستقبله الدكتور جانسييت توينيبايف، رئيس الجامعة الفارابي الوطنية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.وجاءت الزيارة في إطار جهود المجمع الرامية لدعم تعليم اللغة العربية في الجامعات والمراكز اللغويّة في كازاخستان، ودراسة إمكانية ترجمة المخطوطات وتبادل الخبرات التّعليميّة، بالإضافة إلى مناقشة خطط زيارات طلاّبيّة إلى الشارقة، للتّعرّف على الثقافة العربية والإماراتية، وجهود الإمارة ومجمع اللغة العربية في إطلاق مشروع «المعجم التاريخي للغة العربيّة» وأهميته في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب وتيسير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

واطّلع أعضاء الوفد على «مكتبة الفارابي» الحافلة بشتى الكتب والمصادر المعرفية والعلميّة بعدد من اللغات العالمية، إلى جانب مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية، وغيرها من الكتب في مختلف اللغات الأجنبية، وزار وفد المجمع «المتحف الوطني» في كازاخستان الذي يضمّ قطعاً من أعظم مقتنيات التراث الكازاخي الذي يعكس تاريخ هذه الدولة التي شكلت الحضارة الإسلامية ملامح ماضيها وحاضرها.

وأشار المستغانمي إلى أهمية زيارة جامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتعرف على مكتبتها وأقسامها المتنوعة، ولاسيما «قسم الدراسات الشّرقيّة»، و«المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية»، موضحاً أن هذه الزيارات واللقاءات تأتي في إطار مشروع الشارقة الثقافي والحضاري الذي يستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد أهمية الثقافة ودور الكتاب في بناء الإنسان، ويحرص على دعم تعليم اللغة العربية، ونشر رسالة السلام والتسامح في جميع بلدان العالم.

وقال: «ناقشنا جملة من المواضيع مع الدكتور جانسييت توينيبايف، رئيس جامعة الفارابي، الذي قدم عدداً من المقترحات، حيث سيشكل هذا اللقاء نواة للتعاون المشترك والعمل الذي يعزز الشراكات المعرفية، ويرتقي بآفاق تعليم اللغة العربية ونشر الثقافة والأدب بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، وسنحرص على اتخاذ إجراءات عملية في إطار التعاون بين مجمع اللغة العربية وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، وبحث سبل إجراء تدريب للطلاب الكازاخيين في الشارقة».

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد كامل المعيني، رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في الإمارات، أهمية المبادرات التي يطلقها المعهد بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بالشارقة لدعم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتوطيد علاقات الصداقة والأخوة الراسخة بين الإمارات وكازاخستان.

وبدوره، رحب الدكتور جانسييت توينيبايف، رئيس جامعة الفارابي الوطنية، بالوفد الإماراتي، مؤكداً أهمية برامج تبادل الأساتذة والمعلمين والطلبة، وتنظيم مؤتمرات وندوات ولقاءات مشتركة بين الجانبين، موجهاً الدعوة للمتخصّصين في اللغة العربية لزيارة كازاخستان، وأشار إلى أنه سيدرس إرسال متخصصين يتقنون اللغة العربية إلى الشارقة لتعزيز معرفتهم بالتراث العربي والإماراتي.

وقال: «من خلال هذا التعاون سنشارك في تطوير اللغة في كلا البلدين، فمكتبة الفارابي الوطنية حافلة بالكتب والمصنفات والمخطوطات التي ألفها علماء عرب ومسلمون عن الثقافة العربية، وستسهم ترجمة الأعمال والمخطوطات القديمة المكتوبة باللغة العربية إلى اللغة الكازاخية، والمصنفات المكتوبة باللغة الكازاخية إلى العربية، في تعزيز الحوار والتبادل الثقافي والعلمي والمعرفي بين الجانبين».

يشار إلى أن «مجمع اللغة العربية» بالشارقة حقق إنجازات كبيرة من خلال التنسيق بين المجامع اللغوية، وتأسيس مظلة مشتركة لدعم أعمالها وأنشطتها بهدف تعزيز اللغة العربية وحمايتها وترسيخ مكانتها بين اللغات العالمية، بالإضافة إلى تأسيس «مركز اللسان العربي» لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإطلاق «المعجم التاريخي للغة العربية»، المشروع المعرفي الذي يؤرّخ لألفاظ لغة الضاد ويبيّن أساليبها وتطور دلالاتها عبر أكثر من 17 قرناً.