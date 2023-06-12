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ثقافة

محمد الشرقي يلتقي مدير عام الهيئة الدولية للمسرح

ولي عهد الفجيرة خلال استقباله مدير عام الهيئة الدولية للمسرح (من المصدر)
13 يونيو 2023 01:04

الفجيرة (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، توبياس بيانكوني مدير عام الهيئة الدولية للمسرح التابعة لمنظمة «اليونسكو»، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
ورحّب سموّه بالوفد، مؤكّداً الاهتمام الذي تُوليه إمارة الفجيرة للفنون عامة، وللمسرح خاصة، منوّهاً بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع الثقافية التي تسهم في تطوير قطاع الثقافة والفنون في الدولة، وتخدم رؤيتها المستقبلية في هذا المجال عالمياً.
واطلع سموّه، خلال اللقاء، على مبادرات ومشاريع الهيئة الدولية للمسرح في مجال الفنون الأدائية عبر مراكزها في مختلف دول العالم، والأفكار الجديدة التي من شأنها تطوير الحركة المسرحية ونشرها، كما تم بحث فرص التعاون الثقافي وتدريب المواهب الوطنية في مجال الفنون الأدائية.
وأشاد سموّه بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة الدولية للمسرح نحو تطوير حركة الفن في دول العالم، وإبراز ثقافات الشعوب وقيمها الاجتماعية والإنسانية عبر مختلف أشكال الفنون.
وتقدّم الوفد، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على اهتمام سموّه بدعم الثقافة والفن، ورعاية المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة المسرح، والاحتفاء به على مستوى المنطقة العربية والعالم.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الهيئة الدولية للمسرح
الإمارات
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
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