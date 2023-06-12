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تكريم سالم النيادي بوسام التاج الذهبي بباريس

تكريم سالم النيادي بوسام التاج الذهبي بباريس
13 يونيو 2023 01:04

باريس (الاتحاد)

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تحت رعاية مجلس الشيوخ الفرنسي، تم تكريم الدكتور سالم النيادي سفير دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية بوسام التاج الذهبي مع السعفة كأول إماراتي وخليجي يتم منحه هذا التكريم؛ وذلك تقديراً لجهوده المميزة وإسهاماته الكبيرة في مجال الفرنكوفونية.
ويأتي هذا التكريم الذي أُقيم في قاعة نابليون في العاصمة الفرنسية باريس أيضاً تقديراً لكتابه الذي يعتبر الأول من نوعه باللغة العربية بعنوان «دولة الإمارات العربية المتحدة والفرنكوفونية»، الذي استغرق إنجازه عامين وخطت مقدمته معالي لويز موشيكيوابوا الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، حيث تناول هذا الكتاب، بسرد مفصّل، تاريخ المنظمة ومراحل تأسيسها إضافة إلى أنشطتها ومؤتمراتها، وتم خلاله تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات تجاه الفرنكوفونية.
وأعرب الدكتور النيادي عن سعادته بهذا التكريم، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في تحقيق مثل هذه الإنجازات النوعية.
يذكر أنه قد تم تكريم شخصيات بارزة بهذا الوسام الذي يعود تأسيسه إلى عام 1932 ومن بين هذه الشخصيات: رئيسة وزراء إمارة موناكو أنسلمي لوران، ورئيس جمهورية هايتي دوفاليه فرنسوا، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى باتاس اونج، وعضو الأكاديمية الفرنسية لوي لوبرانس رانجه، ورئيسة المنظمات غير الحكومية في منطمة الأمم المتحدة ومنظمة «اليونسكو» جيدون دو دوفيس، ووزيرة التعليم في مونتينيغرو رادوفيك ايرينا، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق بونسيليه كريستان.

المنظمة الدولية للفرنكوفونية
الإمارات
باريس
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