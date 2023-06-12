ملتقى المبدعات العربيات بسوسة 15 يونيو

ساسي جبيل (تونس)

تنطلق بمدينة سوسة التونسية يوم 15 يونيو 2023 فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من ملتقى المبدعات العربيات، وتتواصل إلى غاية 17 من الشهر نفسه.

تطرح هذه الدورة عدداً من الأسئلة التي تبحث في موضوع الندوة العلمية وهي «أسئلة الجندر في إبداع المرأة العربية»، ومن بينها: المضامين الإبداعيّة التي تناولت من خلالها المبدعة العربيّة أسئلة الجندر؟ وفي أيّ المجالات تطرح اليوم أسئلة التمييز الجندريّ وكيف تعاطت المبدعة العربيّة مع هذه المجالات دون الإزراء بالمقوّمات الفنيّة والجماليّة للعمل الإبداعيّ؟ وهل استطاعت المبدعة العربيّة أن تتجاوز في طرحها الفكريّ لمسائل الجندر الطبيعةَ الدفاعيّة المميّزة لمرحلة البدايات؟ أم أنّ القضايا المطروحة على أجندة الإبداع النسويّ ما تزال دائرةً في الحلقة نفسها من مرحلة الريادة إلى اليوم؟ وهل استطاعت النصوص الأدبيّة والمسرحيّة التي تكتبها المرأة أن تحرّر نفسها من هيمنة اللغة المدجّنة التي تستبطن أحياناً قيم الثقافة الذكوريّة وتضع المرأة في الهامش من الوجود ومن الفكر والإبداع؟ وهل استطاعت الفنون البصريّة التي تنتجها النساء أن تقاوم القوالب الإعلاميّة النمطيّة عن المرأة؟ وهل يحتكر ما يسمّى بالخطاب النسويّ في الأدب والفنون طرحَ القضايا الجندريّة أم أنّنا نجد لقضايا الجندر أشكالاً من الحضور لا تخلو من مفاجآت، ولاسيّما في الإبداع الذي تنتجه المرأة ذاتها؟

وتشارك في الملتقى مبدعات وباحثات عربيات من تونس ومصر وسوريا والعراق والمغرب ولبنان واليمن وليبيا وفلسطين، وسيشهد بالإضافة إلى الندوة العلمية عدداً من الأمسيات الشعرية ومعارض الفنون التشكيلية وورشات في المسرح وفن الكوريغرافي وشهادة فنية للممثلة المصرية إلهام شاهين.