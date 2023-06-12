اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات يشارك في «سيؤول للكتاب»

الشارقة (وام)

يشارك اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات في برنامج «الشارقة ضيف شرف» الذي يُقام ضمن فعاليات الدورة الـ 65 من معرض سيؤول الدولي للكتاب التي تعقد خلال الفترة من 14 حتى 18 يونيو الجاري.ويتم تنظيم البرنامج، بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، حيث تحتفي كوريا الجنوبية بالمشروع الحضاري لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر تنظيم سلسلة فعاليات وجلسات حوارية ونقاشية أمام الجمهور الكوري، تعكس من خلالها حاضر وتاريخ الثقافة الإماراتية والعربية وحجم الحراك الإبداعي الذي تشهده الإمارة.

ويمثل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في المعرض، سلطان علي العميمي، رئيس الاتحاد، وعائشة سلطان، نائب رئيس الاتحاد، وشيخة عبدالله المطيري، أمين السر العام، وشيخة الجابري، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الثقافية وفرع أبوظبي، وتتضمن المشاركة عرض إصدارات الاتحاد وأعضائه، إضافة إلى عرض 10 أعمال مترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الكورية.

وقال عبدالرحمن نقي، عضو مجلس الإدارة، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاتحاد، «إن الشارقة، ومن خلال مشاركتها في هذا الحدث، تجسد رؤيتها تجاه تعزيز حضور الثقافة الإماراتية والعربية على المستويين الإقليمي والدولي، وتسعى إلى فتح فرص جديدة للتعاون والتبادل الثقافي، وبحث تطوير آفاق الترجمة بين اللغتين العربية والكورية».

وأضاف أن الشارقة تتيح عبر جناحها المجال للتواصل بين الكُتّاب والمبدعين من الجانبين، وتعرض تجارب الناشرين الإماراتيين، وتبرز جهودها في دعم صناعة النشر على المستويين العربي والعالمي.

وأوضح أن البرنامج العام للمعرض يتضمن جلسات وفعاليات، تتناول مواضيع مختلفة في الأدب والشعر والتراث والفن، وجلسة متخصصة حول دور المرأة في صناعة النشر، إلى جانب الأمسيات الشعرية التي تجمع بين شاعرات من دولة الإمارات وكوريا.

وأشار إلى أن فعاليات المعرض ستسلط الضوء على نقاط التقارب والتاريخ الأدبي بين ثقافتي البلدين، سواء في مجال الخط أو الحكايات أو التراث الشعبي والفني والترجمة والأدب النسوي، حيث ستشهد جلسات الحوار والورش مشاركة نخبة من الكتَّاب والأكاديميين والإعلاميين الذين سيقدمون رؤاهم في مجالات مختلفة من الأدب والفن والثقافة.