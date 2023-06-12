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ثقافة

إشادة إيطالية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

جانب من الدورة الأخيرة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب
12 يونيو 2023 18:56

هزاع أبوالريش (أبوظبي)
رغم مرور نحو أسبوعين على اختتام فعاليات الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلا أن الإشادات الدولية بنجاحه وحسن تنظيمه والفوائد التي يجنيها المشاركون فيه لا تزال مستمرة، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته الدورة الأضخم في تاريخه التي أقيمت خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو الماضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وآخر تلك الإشادات كان ما نشرته مدونة (L'Espresso) الإيطالية التي أثنت على المعرض، وعدّته إحدى نقاط القوة ضمن جهود أبوظبي في سعيها لتصبح مركزاً ثقافياً عالمياً وجسراً بين الثقافتين العربية والغربية، وأعربت المدونة أيضاً عن إعجابها بمنطقة المؤتمرات التي يقع فيها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث أُقيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تحتضن برج بوابة العاصمة المائل بدرجة مَيَلان تفوق مثيلتها في برج بيزا المائل في إيطاليا بأربعة أضعاف.
كما أشادت المدونة بموضوع الاستدامة كفكرة محورية للمعرض، وعدّته موضوعاً حيوياً على الساحة الدولية، وذلك في بلد يفوز برهانه على درجات الحرارة المرتفعة بفضل مكيفات الهواء المتاحة في كل مكان. وأشارت أيضاً إلى أن أحد أكثر الأقسام الملفتة للنظر كان ذلك المخصص لسلسلة هاري بوتر، وذلك على رغم أنها لم تكن من المحاور الأساسية في المعرض، مما يثبت تنوع برامجه وفعالياته لتضمن إرضاء الزوار من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الثقافية والأدبية والفنية.
يُذكر أن الدورة الـ 32 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب هي الأضخم في تاريخه من حيث المساحة وعدد المشاركين وعدد المواقع الثقافية التي استضافت الفعاليات التي تجاوز عددها 2700 فعالية، حيث شارك أكثر من 1300 عارض وناشر من أكثر من 85 دولة، منهم أكثر من 970 عارضاً وناشراً دولياً، إلى جانب أكثر من 800 ضيف ومتحدث قدموا لزوار المعرض ما يزيد على 500 ألف عنوان بلغات مختلفة.
وشملت أهم المشاركات دولاً مثل تركيا كضيف شرف، والسعودية، ومصر، والصين، وبريطانيا، والهند، وألمانيا، وروسيا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، والفلبين، وإندونيسيا، وماليزيا، وكازاخستان، وصربيا، وسنغافورة، وإسبانيا، وليبيا، والصومال، وغيرها الكثير من الدول الأفريقية.

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