جداريات عملاقة تحتفي بقيم التسامح والحوار

محمد نجيم (الرباط)

بجداريات عملاقة تعبر عن ثقافات وعادات وتاريخ شعوب مختلفة، تتزين جدران وشوارع مدينة الرباط لتُعَبر عن مبادئ وقيم التسامح والتآخي وقبول الآخر. جداريات تحمل لمسات فنية بحمولة رمزية معبرة تمزج بين التجريدي والتصويري أبدعها فنانون عالميون من هولندا وإسبانيا والمكسيك وبولندا والمغرب، في إطار فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان «جدار: فن الشارع»، الذي يُعد بمثابة لقاء فني يكرس الحوار والتبادل الثقافي بين فنانين من مختلف أنحاء العالم، ويجعلون كما يقول مدير المهرجان صلاح ملولي: شوارع الرباط وأحياءها، تزخر بلوحات مختلفة الألوان، من خلال رسم تسع جداريات للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم الفنية، وبالتالي سيرحلون بالجمهور في رحلة إبداعية متميزة.

واقعية ووثائقية

تنقلنا أعمال الفنان المغربي مهدي زموري، بألوانه المشرقة والصاخبة والتي تميز الحياة التي يُواجهها الفنان انطلاقاً من جوانب حضرية عميقة، حيث تتنوع جدارياته بين شخصيات تنعكس في وهج أضواء النيون وسيارة قديمة متوقفة وسط أرض قاحلة وكوخ غارق في الظلام. كما تتميز جداريات الفنان الإسباني سيباس فيلاسكو البالغ من العمر 35 سنة، خريج مدرسة الفنون الجميلة في بلباو، بواقعيتها الكبيرة وطابعها الوثائقي، حيث يُجري الفنان قبل إنجاز أي عمل فني بحثاً مكثفاً وعميقاً في شوارع وأزقة المدن الكبرى باحثاً عن مشاهد غريبة. أما جداريات الفنانة الإسبانية ليس كابيديفيلا فهي تعكس مشهداً يومياً من محيطها رغبة منها في تخليد ذكرى لحظة عابرة من لحظات الحياة مثل فرحتها بعطلة أسبوعية، أو وجبة عائلية، أو رقصة في عيد ميلاد، وحتى نزهة بين الحقول، ولا تقتصر الفنانة على التعبير عن نفسها برسم الجداريات فقط، ولكن تكشف عن عالمها من خلال أعمال فنية على القماش داخل مرسمها الخاص بها في مدينة برشلونة.

دعوة مفتوحة

جداريات الفنانين: أوكتافيو أليغريا (المكسيك) وإستر ديل برادو (إسبانيا)، هي دعوة مفتوحة من أجل التوفيق بين الطبيعة والعالم الحديث، بين الهدوء والصخب، من خلال مزيج سريالي بين الحيوانات الأسطورية والزخارف والنقوش التاريخية القديمة، وهي أعمال مستوحاة من خيالهما، وتعكس أعمال الفنانين ميل كروتزمان وتيلمو بيبر عوالم سريالية وعبثية في الآن ذاته استدعت توظيف علامات فنية وجمالية وألوان فاتحة ومشرقة للتعبير عن فحوى رسالتهما الفنية.

فيما أبدع الفنان المغربي المعروف بلقب «ميد» في توظيف الأشكال والألوان المبهجة لرسم لوحات عملاقة تعكس الطقوس اليومية للعائلة المغربية المتمسكة بتقاليدها العريقة، وبمفردات وعناصر جمالية مستوحاة من الواقع المغربي وتراثه العريق تبهر المتلقي وتأخذه إلى عوالم ومسالك بصرية أسطورية مفعمة بالسحر والجمال.