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ثقافة

«الشعر.. أنت».. أمسية في «النادي الثقافي العربي»

من الأمسية (من المصدر)
11 يونيو 2023 05:02

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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استضاف النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، الشاعر أنور الخطيب في أمسية شعرية بعنوان «الشعر.. أنت»، أدارها الشاعر محمد إدريس، بحضور الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي.
وجاء في تقديم محمد إدريس للأمسية أن أنور الخطيب شاعر وروائي ومترجم وإعلامي عربي فلسطيني يعمل في الإمارات منذ بداية الثمانينيات، ولد في لبنان، وحصل على ليسانس التعليم في اللغات الأجنبية من جامعة قسنطينة في الجزائر، وصدرت له 6 دواوين شعرية، و12 رواية، و3 مجموعات قصصية، وكتابان في النقد والتوثيق الثقافي.
وأضاف إدريس: يمثل الشاعر أنور الخطيب تجربة شعرية فريدة، فهو يقطف من كل بستان زهرة، ومن كل غيمة أغنية وحكاية، ويكتب أشعاره ويهديها للحبيبة أحياناً، وإلى الوطن أحياناً أخرى، وقد يمزج بينهما فلا تدري لمن يكتب منهما.
قرأ الشاعر أنور الخطيب مجموعة متنوعة من القصائد للوطن والحب. يقوم أسلوب الشاعر أنور الخطيب على مزج الحكاية بالشعر.. فيروي الحدث مسترسلاً عبر جمل فعلية قصيرة سريعة، تصف حدثاً متدفقاً متتالياً من دون أدوات عطف.. ويلتقط المفردة من قريب، لكنّه لا ينسى أن يصنع المفارقة، التي تقلب ذلك القرب إلى بعد، وتأخذ المتلقي إلى البحث عن ما وراء الجملة.

الشعر
النادي الثقافي العربي
الشارقة
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