«أبوظبي للغة العربية» يصدر 4 كتب ضمن «البصائر للبحوث»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عدداً من الكتب الجديدة ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات. وتُعنى هذه السلسلة بنشر الكتب الحاصلة على منح من «برنامج المنح البحثية»، الذي أطلقه المركز للارتقاء بالبحث العلمي في اللغة العربية وحقولها المعرفية المختلفة. وحمل الكتاب الأول عنوان «القاموسية: النشأة والتطوّر»، للكاتبة ربيعة العربي، أستاذة التعليم العالي بجامعة ابن زهر - كلية الآداب والعلوم الإنسانية في المغرب، الذي يُقدّم دراسة نسقية للقاموسية (Lexicography)، ويطرح بعض الإشكالات الأولية المهمة المرتبطة بالقاموسية، وعلى رأسها تحديد مجال القاموسية، وموضوع اشتغالها، وأهم مفاهيمها وبعدها النظري وكذلك الإجرائي.

وتتلخّص الاستراتيجية المؤسّسة للكتاب في دراسة الملامح العامة للصناعة القاموسية ومنعطفاتها التاريخية الكبرى، مع تتبع مراحلها التأسيسية الأولى، وتحديد دواعي نشأتها والتطوّرات التي خضعت لها.

راهنيّة المعاني

والكتاب الثاني جاء بعنوان: «معلومات عن راهنية سيميائيات بورس وسؤال المعنى» للكاتب الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس.

وينطلق هذا الكتاب من الفرضيّات الآتية: إنّ سّيمِيائيّات بورس راهنيّة بالمعاني، وحمّالة أوجه وواسعة الآفاق بالدلائل. وإنّ المعنى في رحابها يرتبط بالفعل تداوليّاً، والتداوليّ لا ينفصل عن النفعيّ، والنفعيّ يقود إلى الواقعيّ، فيحتكم إلى نبل التعاون وسماحة التفاهم بين شركاء التخاطب مع مراعاة شروط الصّدق وقصد التواصل، ويتقبّل بهاء الحساب وديناميّة الاستدلالات المنطقيّة الافتراضيّة الإبداعيّة.

بصيرة حاضرة

ويأتي الكتاب الثالث تحت عنوان: «بصيرة حاضرة: طه حسين من زوايا ست» للباحث الدكتور عمَّار علي حسن. وينظر إلى طه حسين من مختلف الجوانب، إذ لا يكتفي بإحضار مشروعه الفكري والأدبي ووضعه تحت مشرط الفحص والدرس والتحليل، بل يقترب من عميد الأدب العربي كإنسان وفاعل اجتماعي، مارس أدواراً عديدة في الحياة، وأدّى حاصل جمع نصه وشخصه إلى إنتاج ظاهرة، علا شأنها، ووصل خبرها إلى الشرق والغرب، ولا يزال الاهتمام بها جارياً وسارياً.

الصحيفة القاتلة

وحمل الكتاب الرابع عنوان: «الصحيفة القاتلة: التَّاريخ والتشكيل - مقاربات مقارنيَّة بين الأدب الجاهليِّ والأدب الشعبيِّ العالميّ»، للدكتور غسان مرتضى.. وفيه يتقصّى الكيفيَّة التي تحوّلت بها أبيات شعريَّة قليلة، أبدعها الشاعر المتلمِّس عن سبب مقتل الشاعر طرفة بن العبد، إلى حكاية أو حكايات بإضافة معانٍ (موتيفات) حكائيَّة إلى جسد النصِّ الأصليِّ. وتحاول البحث عن أصول لهذه المعاني خارج حدود الأدب العربيِّ. كما يحاول الكتاب إضفاء الشرعية على نمط من البحث يتناول أخبار العصر الجاهلي، خارج قضية النحل المعقَّدة، وخارج المقولة المُستسهلة «كلام قصَّاصين»، ويضعه انطلاقاً من نظريَّات علم الأدب المقارَن وعلم الأدب الشعبيِّ في سياقاتها الأدبيَّة الطبيعيّة، وضمن جداول حوارات الأدب العالميِّ التي تقوم التشابهات بين نصوصه على التأثُّر والتأثير، أو تفسَّر، أو أنَّها وليدة منشأ أو أصل واحد.