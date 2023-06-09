السبت 10 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«تراث الإمارات» يستعرض جوانب من تاريخ الدولة في الأرشيف الهندي

«تراث الإمارات» يستعرض جوانب من تاريخ الدولة في الأرشيف الهندي
10 يونيو 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

نظم نادي تراث الإمارات محاضرة افتراضية، أول أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف الذي يوافق التاسع من يونيو كل عام، وجاءت المحاضرة تحت عنوان «جوانب من تاريخ الإمارات والجزيرة العربية في مصادر الأرشيف الوطني الهندي»، وتحدث فيها الدكتور سيد فريد أحمد نائب مدير الأرشيف الوطني الهندي، والدكتور صهيب عالم الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بالجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي، وأدارها الدكتور سيف البدواوي المؤرخ المتخصص في تاريخ الإمارات والجزيرة العربية.
بوابة إلكترونية
وأكد الدكتور سيد فريد أن الأرشيف الوطني للهند يحتفظ بسجلات ذات أهمية قصوى متعلقة بدول الخليج، وتوفر هذه السجلات والوثائق معلومات قيمة تلقي الضوء على جوانب اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية في دول الخليج، مشيراً إلى أن هذه الوثائق تتعلق بالإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والعراق وبلاد فارس، وتعود بداياتها إلى مطلع القرن 18.
وأضاف أن الأرشيف الخاص بالإمارات العربية المتحدة في الأرشيف الوطني الهندي، يتعلق بالدفاع والشؤون العسكرية، والتجارة، والسفر والسياحة، والقانون والنظام، والحدود السياسية، والسياسة البريطانية تجاه مناطق الخليج. كما احتفظ الأرشيف الوطني الهندي بملفات عن دول الخليج تؤرخ لأنشطة اجتماعية وسياسية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار في ختام حديثه إلى البوابة الإلكترونية التي أطلقها الأرشيف الوطني بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس الـ125 في 11 مارس 2015، وتتيح للباحثين والمتخصصين البحث في السجلات الأرشيفية واستكشافها، موضحاً أنها تضم نحو 2.7 مليون ملف وسجل.
ومن جهته تحدث الدكتور صهيب عالم، عن الأرشيف الوطني الهندي وموجوداته المعنية بتاريخ دولة الإمارات العربية الحدیث، حيث تناول في عدة محاور تاريخ إنشاء الأرشيف، ووثائقه ومستنداته المعنية بتاريخ دولة الإمارات، والمواد عن الإمارات المنشورة في الصحف الهندية.
وثائق مهمة
وتحدث صهيب عن السجلات والمراسلات التي تتعلق بالعراق والخليج العربي والجزيرة العربية التي تندرج تحت قسم الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لشبه القارة الهندية، وأورد عدداً من الوثائق المهمة التي تتعلق بأبوظبي ودبي والشارقة في حقب تاريخية مختلفة.
ومن الوثائق التي استعرضها وثائق عن أمن الملاحة في الخليج في القرن التاسع عشر وبعض الوثائق السياسية التي تتعلق بأبوظبي في عهد المغفور له الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (زايد الأول)، طيب الله ثراه.

نادي تراث الإمارات
الإمارات
الأرشيف
اليوم العالمي للأرشيف
تاريخ الإمارات
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو
عربي ودولي
قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو
اليوم 12:31
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
الرياضي
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
اليوم 12:00
مقياس زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©