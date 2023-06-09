«تراث الإمارات» يستعرض جوانب من تاريخ الدولة في الأرشيف الهندي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي تراث الإمارات محاضرة افتراضية، أول أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف الذي يوافق التاسع من يونيو كل عام، وجاءت المحاضرة تحت عنوان «جوانب من تاريخ الإمارات والجزيرة العربية في مصادر الأرشيف الوطني الهندي»، وتحدث فيها الدكتور سيد فريد أحمد نائب مدير الأرشيف الوطني الهندي، والدكتور صهيب عالم الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بالجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي، وأدارها الدكتور سيف البدواوي المؤرخ المتخصص في تاريخ الإمارات والجزيرة العربية.

بوابة إلكترونية

وأكد الدكتور سيد فريد أن الأرشيف الوطني للهند يحتفظ بسجلات ذات أهمية قصوى متعلقة بدول الخليج، وتوفر هذه السجلات والوثائق معلومات قيمة تلقي الضوء على جوانب اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية في دول الخليج، مشيراً إلى أن هذه الوثائق تتعلق بالإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والعراق وبلاد فارس، وتعود بداياتها إلى مطلع القرن 18.

وأضاف أن الأرشيف الخاص بالإمارات العربية المتحدة في الأرشيف الوطني الهندي، يتعلق بالدفاع والشؤون العسكرية، والتجارة، والسفر والسياحة، والقانون والنظام، والحدود السياسية، والسياسة البريطانية تجاه مناطق الخليج. كما احتفظ الأرشيف الوطني الهندي بملفات عن دول الخليج تؤرخ لأنشطة اجتماعية وسياسية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار في ختام حديثه إلى البوابة الإلكترونية التي أطلقها الأرشيف الوطني بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس الـ125 في 11 مارس 2015، وتتيح للباحثين والمتخصصين البحث في السجلات الأرشيفية واستكشافها، موضحاً أنها تضم نحو 2.7 مليون ملف وسجل.

ومن جهته تحدث الدكتور صهيب عالم، عن الأرشيف الوطني الهندي وموجوداته المعنية بتاريخ دولة الإمارات العربية الحدیث، حيث تناول في عدة محاور تاريخ إنشاء الأرشيف، ووثائقه ومستنداته المعنية بتاريخ دولة الإمارات، والمواد عن الإمارات المنشورة في الصحف الهندية.

وثائق مهمة

وتحدث صهيب عن السجلات والمراسلات التي تتعلق بالعراق والخليج العربي والجزيرة العربية التي تندرج تحت قسم الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لشبه القارة الهندية، وأورد عدداً من الوثائق المهمة التي تتعلق بأبوظبي ودبي والشارقة في حقب تاريخية مختلفة.

ومن الوثائق التي استعرضها وثائق عن أمن الملاحة في الخليج في القرن التاسع عشر وبعض الوثائق السياسية التي تتعلق بأبوظبي في عهد المغفور له الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (زايد الأول)، طيب الله ثراه.