«أبوظبي للغة العربية» يشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من «المعرض الدولي للنشر والكتاب» التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 11 يونيو الجاري في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، وتنظّمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة.

ويستعرض المركز ضمن منصته في المعرض أكثر من 500 عنوان من مشروع «إصدارات» ومشروع «كلمة» للترجمة، الذي يهدف إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي ومدّ جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب، لأجل الحوار والانفتاح والتسامح الإنساني، وتعزيز حركة الترجمة إلى العربية.

وحول المشاركة، قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «تأتي مشاركة المركز في المعرض الدولي للنشر والكتاب في المملكة المغربية بعد النجاح الكبير الذي تحقّق خلال مشاركته في معرض تونس الدولي للكتاب في أبريل الماضي، التي أظهرت مقدار الطلب الكبير على إصدارات مشروع كلمة للترجمة في سوق المغرب العربي. وتتيح لنا المشاركة أيضاً الفرصة للتعريف بمشاريع ومبادرات المركز، وإقامة شراكات فعّالة مع الناشرين من المغرب والعالم، وتعزيز فُرص مشاركتهم في الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب».