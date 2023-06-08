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ملتقى "الوثائق والأرشيف لذاكرة تحفظ الغد" يستعرض التطلعات المستقبلية

ملتقى "الوثائق والأرشيف لذاكرة تحفظ الغد" يستعرض التطلعات المستقبلية
8 يونيو 2023 23:18

نظمت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، اليوم الخميس بالتزامن مع الأسبوع العالمي للأرشيف 2023 الذي يصادف التاسع من يونيو، ملتقى "الوثائق والأرشيف لذاكرة تحفظ الغد" والذي أقره المجلس الدولي للأرشيف بهدف تعزيز آليات التعاون بين المؤسسات والارتقاء بمستوى ممارساتها.
شارك في الملتقى أكثر من 130 موظفًا من 60 جهة حكومية بالإضافة إلى عدد من طلبة جامعة الشارقة ناقشوا العديد من المحاور التي ركزت على تجارب الأرشيفات في مواجهة التحديات وجهود المؤسسات للارتقاء بمجال الوثائق والأرشيف وتطلعاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة، خلال الملتقى، على دورها الحيوي في مجال تنظيم وحفظ الوثائق الحكومية وتعاونها المستمر مع جميع الجهات لتطبيق نظام إدارة وثائقها الخصوصية والمتماثلة إذ يمثل الأرشيف الدعامة الأساسية والقاعدة المتينة للأجيال القادمة للنهوض بالمستقبل، موضحة أن أبناء الشارقة وكوادرها الوطنية وفي ظل رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصبحوا في سعي مستمر وعمل دؤوب لاقتفاء أثر سموه نحو توثيق تاريخ الإمارة بحماس وشغف كبيرين.
سلط الملتقى الضوء على جهود الجهات الحكومية في إمارة الشارقة وتعاونهم الكبير مع الهيئة في حفظ وتنظيم وثائقهم الورقية والإلكترونية حيث قدمت هيئة مطار الشارقة الدولي عرضًا حول إنجازاتها في مجال تنظيم وحفظ وثائقها الحكومية بصفتها اليوم نموذجًا يحتذى به في الاستخدام الأمثل لأدوات تنظيم الوثائق واستحداثها لعدد من المبادرات الداخلية التي تشجع موظفيها على الالتزام بآليات التوثيق المعتمدة.

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المصدر: وام
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