«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في احتفال «صيفية الشباب» بكازاخستان

ألماتي (وام)

شارك «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في الاحتفالات التي نظمها الأرشيف الرئاسي الكازاخستاني احتفاء بافتتاح المدرسة الصيفية لشباب الأرشيف في مدينة ألماتي. وبهذه المناسبة ألقى عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، كلمة أشاد فيها بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان بدعم من قيادتي البلدين، وثمّن العلاقات المتينة التي تربط الأرشيف والمكتبة الوطنية بأرشيف الرئاسة والأرشيف الوطني الكازاخستاني.

وأعرب مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية -بحضور سعادة عليا مصطفينا مدير عام أرشيف الرئاسة في كازاخستان، وعدد من المسؤولين الكازاخستانيين، وعدد كبير من وفود الدول المشاركة في الاحتفالات ومنتسبي المدرسة وجهازها الإداري- عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الأرشيفي المميز الذي يتزامن مع احتفالات العالم بالأسبوع العالمي للأرشيف، والذي يبرهن على اهتمام العالم بالأرشيف لما له من أهمية في إثراء مجتمعات المعرفة.

واستعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في استحداث دراسات عليا ومهنية متخصصة في مجال إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، ودور الأرشيف والمكتبة الوطنية في تدريب الأرشيفيين وتأهيلهم.

وقال إن تطلعات المدرسة الصيفية لشباب الأرشيف تماثل الاهتمام الذي يوليه الأرشيف والمكتبة الوطنية للدراسات الأرشيفية، حيث استحدث بدوره بالتعاون مع جامعة السوربون- أبوظبي العريقة برنامجي البكالوريوس والماجستير في إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، وبرنامج الشهادة المهنية التي تعد برنامجاً تأهيلياً للعاملين في مجال الأرشيفات، إضافة إلى الورش والدورات التدريبية التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره للأرشيفيين، وهذه الدورات يقدمها كبار الخبراء والمختصين.

ودعا الوفود الدولية إلى المشاركة في الحدث الأرشيفي الكبير «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف» الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر المقبل، وسيحفل بالموضوعات والقضايا الأرشيفية المعاصرة والمستقبلية، وسيكون ميداناً لتبادل الأفكار المبتكرة والمستدامة التي تسهم في تطوير الأرشيفات عالمياً.

وهنأ الأرشيف الرئاسي الكازاخستاني بافتتاح المدرسة الصيفية لشباب الأرشيف، متمنياً تحقيق الأهداف المنشود منها وأكد استعداد الأرشيف والمكتبة الوطنية لدعم هذه التجربة الرائدة والمميزة بالخبرات والبرامج التقنية المتطورة التي تُعنى بحفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها.