الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

تلقي طلبات المشاركة في مهرجان المسرح العربي يوليو المقبل

ملصق الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي
8 يونيو 2023 01:21

محمد عبدالسميع (الشارقة)
أطلقت الهيئة العربية للمسرح استمارة المشاركة في الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي، التي ستعقد في بغداد في يناير 2024، وبذلك بات الباب مفتوحاً أمام الفرق المسرحية العربية والمسرحيين العرب حول العالم للتنافس على المشاركة في الدورة القادمة، وتقديم طلبات المشاركة من خلال الاستمارة اعتباراً من مطلع يوليو القادم وحتى 20 نوفمبر 2023.
وقال إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: الاستمارة المُحَدَثة وفق مقترحات وتوصيات مجلس الأمناء في اجتماعهم الذي عقدوه في الشارقة في مايو الماضي، وسعت أفق المشاركة وذلك باستحداث مسار جديد ثالث تقوم الهيئة من خلاله بإفساح المجال أمام الأعمال المسرحية والجهود المسرحية العربية للاحتكاك بعروض متقدمة تأهلت للتنافس على المسارين الأول والثاني.

أخبار ذات صلة
"الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية
"المركزي": الودائع شبه النقدية تتجاوز التريليون درهم في مارس

وأضاف اسماعيل عبدالله أن الهيئة العربية للمسرح وضعت آلية تقديم دقيقة واضحة من خلال الاستمارة، وتميزت بآلية اختيار شفافة من خلال لجنة عربية مختصة تسعى لترسيخ معياري الجودة والجدة أساساً للاختيار والتنافس والفوز. وخصصت الهيئة في هذه الدورة المسار الأول للعروض المتأهلة للتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي باتت أرفع الجوائز في المسرح العربي لما حققته من قيمة معنوية وفنية.
وعن المهرجان في دورته الرابعة عشرة قال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: إن التعاون مع نقابة الفنانين العراقيين ووزارة الثقافة العراقية ممثلة بدائرة السينما والمسرح، والعراق بما يملكه من طاقات بشرية إبداعية، أعطى مخططات هذه الدورة آفاقاً لتحمل وتحقق الكثير من الميزات والخطوات الجديدة في المهرجان الذي صار بآليات عمله نموذجاً يحتذى به. ودعا الأمين العام بدوره الراغبين بالمشاركة للحصول على الاستمارة والاطلاع على الشروط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العربية للمسرح.

مهرجان المسرح العربي
الإمارات
الهيئة العربية للمسرح
بغداد
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
بركان "مايون" في الفلبين ينفس رماداً أبيض
عربي ودولي
الفلبين ترفع درجة التحذير من بركان "مايون"
اليوم 12:37
«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»
الرياضي
«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»
اليوم 12:34
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
الرياضي
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
اليوم 12:29
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©