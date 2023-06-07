علياء جلبي: كل لوحة تمثل حالة حياة

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

علياء جلبي فنانة إماراتية شابة تسعى إلى ابتكار غير تقليدي، من خلال تطويع ما في البيئة المحيطة من أشياء لتصبح أجمل عبر الفن، وتأثرت بشغف والدتها وجدتها المرتبط بصنع أعمال يدوية، فهي لا تحب أن تحصر فنها في إطار محدد، ولذلك ترى أن كل شيء متاح فنياً، حيث تعبر من خلال فنها عن أحاسيسها الدائمة والمؤقتة. وعلياء التي أسست «أ مستك نوماد» و««Let It Burn»»، حصلت على بكالوريوس في العلوم السياسية وتخصصت في علم النفس، ولديها شغف بالفن بجميع أشكاله.

تقول علياء لـ«الاتحاد»: «أسلوبي الفني يندرج تحت بند الفن التشكيلي، وتأثرت بالفنانين بول كلي وبيت مندريال وجاكسون بولاك، وطموحي أن يكون لي اسم في عالم الفن، وأن افتتح مركزاً للفنون ويكون متاحاً للعامة، ويستطيعون من خلاله التعبير عن أنفسهم حتى لو كانوا لم يرسموا من قبل».

وتتحدث علياء جلبي عن الاستدامة قائلة: «البيئة التي نعيش فيها تعبّر كثيراً عن أهلها، وكنت دائماً مهتمة بنظافة البيئة وشكلها، ووجود أساليب إعادة التدوير ألهمتني فنياً، حيث بدأت فكرة استخدام المواد المعاد تدويرها منذ أربع سنوات، وقد دفعني إكسبو دبي 2020 لتكملة هذا المشروع لأهميته، فبدأت بتجميع الشمع المستخدم وتنظيفه وإعادة تدويره ليكون صالحاً للاستخدام مرّة أخرى، بدلاً من أن يكون ضاراً للبيئة أو النباتات أو الحيوانات».

وتختتم علياء جلبي بقولها: «أمضيت أكثر من عشر سنوات في ممارسة الفن، ولكن لم تتح لي الفرصة الكافية بعد، أريد أن يكون لدى شركة بها مساحة، لأن كل عملي الذي أنجزته قمت به في غرفتي، وهي الآن في الأساس قد تحولت إلى مخزن أو استوديو صغير».