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الغانم عضو تحكيم «الدار البيضاء للفيلم العربي»

الغانم عضو تحكيم «الدار البيضاء للفيلم العربي»
7 يونيو 2023 01:00

محمد نجيم (الرباط)
المخرجة والشاعرة الإماراتية نجوم الغانم، تم اختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، في دورته الرابعة خلال الفترة من 16 إلى 23 من يونيو الجاري، إلى جانب كل من النجم والممثل المغربي مالك أخميس، والممثلة المصرية يسرا اللوزي، والممثل السوري الفلندي شروان حجي.

كما وقع اختيار اللجنة المنظمة للمهرجان على المخرج التونسي رضا الباهي رئيساً للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، أما لجنة مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة فترأسها المخرجة وكاتبة السيناريو السعودية هناء العمير، ويشاركها في اللجنة، الممثل المصري أحمد وفيق والممثلة المغربية حسناء المومني، أما إدارة المهرجان فهي في طريقها للإعلان قريباً عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية. يشار إلى أن الدورة السابقة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، قد شهدت في مسابقتها الرسمية أفلاماً روائية طويلة ووثائقية عربية من بينها «السجناء الزرق، للمخرجة زينة دكاش (لبنان)، و«الطريق»، للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد (سوريا)، و«فرحة»، للمخرجة دارين سلام (الأردن)، و«قيمة ساعة»، للمخرجة منال خالد (مصر)، و«بين الأمواج»، للمخرج الهادي ولاد محمد (المغرب)، و«قربان»، للمخرج نجيب بلقاضي (تونس)، و«سولا»، للمخرج صلاح إسعاد (الجزائر)، و«كلشي ماكو»، للمخرجة ميسون الباجه جي (العراق).

نجوم الغانم
مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
الأفلام الروائية
الأفلام الوثائقية
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