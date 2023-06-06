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ثقافة

«شاعرية الآلات» والعلاقة الأسطورية بين الإنسان والآلة

ناصر نصر الله مع بعض أعماله الفنية (من المصدر)
7 يونيو 2023 01:00

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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افتتح في منصة 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، معرض فردي للفنان الإماراتي ناصر نصر الله تحت عنوان: «شاعرية الآلات»، ويستمر المعرض حتى الأول من أغسطس القادم، ويتناول ناصر نصر الله في أعماله المعروضة العلاقة بين الإنسان والآلة من منظور أسطوري، وعبر تشكيلة متداخلة من الرسومات واللوحات والنصوص المكتوبة، إضافة إلى المنسوجات والأعمال التركيبية التي تصاحب زائر المعرض في رحلة إلى عالم من الكائنات الآلية، التي تعيش في فضاء مجهول الزمان والمكان.
وتظهر هذه الأعمال بالتفصيل مجموعة متنوعة من الأشكال الروبوتية الفريدة، معروضة ضمن جماعات تشبه مجتمعاً مترابطاً من الآلات. وفي حديث لـ«الاتحاد» قال الفنان ناصر نصر الله: إن المعرض منصة أو مسرح مجهز لعرض سرديات مرتجلة تجسد التواصل والحوار والتفاعل بين مجتمع الآلات، مبيناً أنه محاولة لالتماس حياة محتملة فيما لا روح فيه، والعكس بالعكس. ويشير الفنان ناصر إلى تأثير الآلات على حياتنا اليومية، وعلاقتنا دائمة التجدد مع هذه الكائنات الآلية.
تفاعل الزائرين
وحول تصورات الفنان عن الآلات المعروضة وخواصها الميكانيكية، يقول ناصر نصر الله إنه يعمل على إضفاء نوع من الشخصية والعاطفة وحتى روح الدعابة عليها، بحيث يتفاعل الزائرون للمعرض مع ما يشاهدون، وخلال تجوالهم من أمام جهاز فاكس يستقبل رسائل آنية، وهناك أريكة مماثلة لتلك الموجودة في مرسم الفنان، حيث تصنع هذه العناصر إحساساً بالألفة والحميمية، وكأنها ترحب بالزوار في عالم الفن الشخصي.
وحول الوقت الذي استغرقه العمل لإنجاز هذه اللوحات الفنية، أكد الفنان ناصر نصر الله أن العمل على هذه الأعمال استغرق حوالي السنة، وهو نتيجة مشاركته في دورة 2023 من برنامج 421 للتطوير الفني، وهو برنامج ينظم بالشراكة مع معهد الفنون الناشئة، ويدعم برنامج الفنانين المقيمين في الإمارات في تطوير مجموعة كبيرة جديدة من الأعمال، مؤكداً أن هذا المعرض هو تكريم لجده الراحل محمد نصر الله الزرعوني، الذي كان له دور في إلهام الفنان خلال مسيرته.
ويضم المعرض لوحات متنوعة تضم تشكيلات فنية وعبارات كتابية، ومنها لوحة تمثل 24 رسالة مكتوبة بخط اليد، أي بمثابة خواطر وقصص أدبية قصيرة، إضافة إلى لوحة عبارة عن نسيج من الصوف، ومجموعة لوحات وضعت في براويز قديمة ومختلفة في أشكالها، ومنها: قلم رصاص وألوان للتعليم، وفاكس وحافظة أوراق مكتبية، إضافة إلى لوحات أكريليك كبيرة الحجم.

أبوظبي
الإمارات
ناصر نصر الله
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