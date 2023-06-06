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«الناشرين الإماراتيين» تدعو إلى ترسيخ النشر المستدام

«الناشرين الإماراتيين» تدعو إلى ترسيخ النشر المستدام
7 يونيو 2023 00:59

الشارقة (وام)

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أكدت جمعية الناشرين الإماراتيين، التزامها بدعم المساعي الجادّة للدولة في مجال دعم الاستدامة البيئية، وذلك عبر نشر الوعي حول كل ما من شأنه ترسيخ النشر المستدام، منوّهة بالمكانة الطليعية التي تتبوؤها الإمارات على مستوى المنطقة من حيث استثمارات الطاقة المتجددة والتي بلغت أكثر من 11 مليار دولار.
وشددت الجمعية، على ضرورة تحقيق التوازن بين الحاجة إلى النشر من جهة والمحافظة على البيئة من جهة أخرى، ما يضع على عاتق القائمين على صناعة النشر والمستهلكين لمنتجاتها «القراء» والجهات المعنية الأخرى مسؤولية اتخاذ خطوات فاعلة لتعزيز الممارسات المستدامة، خصوصاً في ظل الأثر الملموس لصناعة النشر على البيئة.  وأشارت الجمعية إلى أن صناعة النشر تسهم بنحو 1% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، في حين يُعَدُّ إنتاج الورق لطباعة الكتب مسؤولاً عن نحو 4% من تدمير الغابات في العالم، ناهيك عن الدور الذي تلعبه صناعة النشر في زيادات النفايات الناجمة عن إتلاف الكتب الكاسدة والتي تشكّل نسبتها نحو 40% من إجمالي الكتب المطبوعة. وسلّطت الجمعية الضوء على بعض المبادرات التي ينفذها المعنيون بقطاع النشر على المستويين المحلي والعالمي، بهدف تعزيز الاستدامة.

الإمارات
جمعية الناشرين
جمعية الناشرين الإماراتيين
الاستدامة البيئية
الاستدامة
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