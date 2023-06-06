المجمّع الثقافي بأبوظبي يعلن عن برنامجه الصيفي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عن برنامجه الصيفي بمجموعة فريدة ومتميزة من العروض وورش العمل والجولات التعريفية، بمشاركة فنانين من مختلف أنحاء العالم. وفيما يلي لمحة عن البرنامج:

العروض الأدائية

«الغجر يذهبون إلى الجنة» (السبت 10 يونيو، 8 مساءً)، عرض مستوحى من القصة الأسطورية للمخرج السينمائي إميل لوتينو، وفيه يقدم المخرج ومصمّم الرقصات يان دوروفيتش نوعاً جديداً من الاندماج الفريد والأصلي لفرقتين سلوفاكيتين مشهورتين عالمياً، يستعرض خلاله الثقافة العفوية للغجر المتجولين. يُقدم العرض بالشراكة مع سفارة الجمهورية السلوفاكية في أبوظبي.

- زغنبوت لمسرح الشارقة الوطني (الجمعة 7 يوليو، 8 مساءً)، في الدورة الثانية والثلاثين لأيام الشارقة المسرحية في مارس الماضي، حصدت المسرحية العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض متكامل وأفضل إخراج وتأليف مسرحي وديكور وإضاءة ومكياج وأفضل أزياء ومؤثرات صوتية وموسيقية.

- عمر كمال (السبت 22 يوليو، 8 مساءً)، يمتلك الفنان عمر كمال رصيداً مذهلاً من أعماله التي تضمن للجميع الاستمتاع بأمسية فنية ساحرة، من خلال صوته المتميز بطبقاته القوية، العاطفية والأصيلة.

- «لوبي لوبي: باسكال مارتين تايو» (يستمر لغاية 26 نوفمبر المقبل)، يحتفي المجمّع الثقافي بأعمال الفنان المعاصر الشهير باسكال مارتين تايو من خلال المعرض الفني «لوبي لوبي: باسكال مارتين تايو». وعروض أخرى عديدة.

البرامج وورش العمل

- جولات القيّمين الفنيين: 8 يونيو، من 6 إلى 7 مساءً: سيقوم فريق القيمين على معرض «لوبي لوبي»، ومعرض الأطفال المصاحب له بإجراء الجولات التعريفية. من 15 يونيو إلى 31 أغسطس: استكشاف فعالية الصيف التي تضم شخصيات كرتونية مبهجة من عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. هذا فضلاً عن المخيمات الصيفية: 3 يوليو – 31 أغسطس 2023.