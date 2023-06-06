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ثقافة

انطلاق «ورشة فن الشعر والعروض 15» بالشارقة

انطلاق «ورشة فن الشعر والعروض 15» بالشارقة
6 يونيو 2023 22:29

الشارقة (الاتحاد)
افتتحت، مساء أمس الأول، الدورة الـ15 لورشة فن الشعر والعروض، التي ينظمها بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، التي اعتاد البيت تنظيمها سنوياً لما لها من أهمية في استذكار هذا الفن، الذي لا يزال له أثره المحمود في البيئة العربية، التي اعتادت على نظم الشعر وفق قواعده الأصيلة، التي تنتمي للقصيدة العربية ولجذورها الموغلة في القدم، والتي شارك فيها نخبة من المتخصصين وبمتابعة من دائرة الثقافة بالشارقة، التي تحرص على استمرارية أنشطة البيت ودعمها ومتابعتها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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قاعدة بيانات معرفية
بمناسبة انطلاق ورشة فن الشعر والعروض، قال محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة في محاضرته: يحرص بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة على تنظيم ورشة فن الشعر والعروض بشكل سنوي، من أجل أن يظل المتلقي للشعر والمثقف والجمهور الواعي والشاعر نفسه على اطلاع دائم بهذا الفن، نظراً لقيمته العالية في الوجدان العربي منذ أن كان الشعر، خصوصاً وأن مثل هذه الفعاليات والورش التي ينظمها بيت الشعر تحظى برعاية كريمة ودعم غير محدود من صاحب السمو حاكم الشارقة، وبمتابعة ودعمٍ من دائرة الثقافة بالشارقة، بخاصة أن الشارقة دائماً على تواصل فعال مع المحيط الشعري، وتطبق أعلى المعايير من أجل تقديم فعاليات تنمي التذوق النقدي للشعر من جوانبه كافة.
ويضيف مدير بيت الشعر: إن ورشة فن الشعر والعروض تقدم قاعدة بيانات معرفية من خلال أطر ونماذج أصيلة توضح قيمة هذا الفن ودوره في تزويد الحياة الثقافية بمعلومات ثرية عن الشعر ودوره في إضفاء لمسة جمالية في الحياة الإبداعية، فضلاً عن حصر الأسس التي تشكل عليها علم العروض وإيقاعاته التي بناء عليها تنتظم حركة النص، وتتشكل دلائله بخواص نوعية، ومن ثم رصد أجواء هذا الفن من منظور علمي متعدد المستويات في الزمان والمكان.

الشعر
الشارقة
دائرة الثقافة
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