«تريندز» يشارك في «سيؤول للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

للمرة الأولى، يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023، الذي يُقام في الفترة من 14 إلى 18 يونيو الجاري، بمركز كويكس للمعارض والمؤتمرات، في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك في إطار حرصه على الحضور الفاعل والانتشار الدولي كجسر معرفي في أماكن جديدة.

ويعرض المركز في جناحه الخاص بالمعرض إصدارات بحثية تغطي المجالات العلمية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والعسكرية، إلى جانب موسوعته وإصداراته حول حركات الإسلام السياسي.

قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في معرض سيؤول الدولي للكتاب، تأتي في إطار رؤيته الاستراتيجية العالمية، وفي إطار توسيع انتشاره ليشمل مناطق دولية جديدة، حاملاً معه مخرجات بحثية لتكون جسراً معرفياً ينشر قيم الإخاء والتعايش، ويقدم محتوى علمياً يساعد المهتمين والطلاب والأكاديميين على قراءة الأحداث واستشرافها برؤى علمية رصينة.

وأضاف، أن معرض سيؤول الذي يعد من أشهر معارض الكتب في آسيا والعالم، يشكل منصة مثالية للترويج لما يقدمه «تريندز» من دراسات وبحوث ورؤى، كما يشكل نافذة للاطلاع على تجارب جديدة، وبناء شراكات بحثية في هذه المنطقة الآسيوية المهمة من العالم، لا سيما أنه يشكل منصة مهمة ذات بعد ثقافي يتماشى مع وجود المركز على خريطة الحركة المعرفية الثقافية العالمية، وأهم معارض الكتب على مستوى العالم. كما يشكل فرصة للقاء المختصين والمعنيين في المراكز البحثية ومجال صناعة الكتاب في تلك المنطقة.

تنوع وثراء

من جانبها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع بـ«تريندز»، إن المركز يشارك في المعرض بحزمة من الإصدارات القيمة التي تتسم بالتنوع والثراء، وتستعرض قضايا وأزمات تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن معرض سيؤول من أبرز وأهم التظاهرات الدولية الثقافية في العالم، ويشكل حاضنة معرفية، ما يعزز انتشار إصدارات «تريندز» والتعريف بها أمام الآلاف من الزوار والكُتّاب والباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم. وذكرت أن مركز تريندز سيعرض في جناحه العديد من الإصدارات، خاصة تلك المترجمة إلى اللغة الإنجليزية ولغات أخرى، ومنها عدة كتب من موسوعة تريندز حول الإخوان المسلمين، التي تكشف خفايا الجماعة وتفند آراءها برؤية بحثية علمية موثقة.

بدورها، قالت اليازية الحوسني مدير مكتب الاتصال الإعلامي بـ«تريندز»: إن مشاركة المركز في المعرض ستواكبها تغطية إعلامية عبر منصات «تريندز» كافة، مشيرة إلى أن معارض الكتب وغيرها من المشاركات، تشكل فرصة على أرض الواقع لتسليط الضوء على منتجات «تريندز» المعرفية والبحثية وإطلاع الجمهور عليها، كما يُعد محفلاً للتعرف على أبرز مراكز الفكر ودور النشر ومناسبة جيدة لبناء شراكات بحثية جديدة.