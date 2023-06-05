كولو مواني: لا أبحث عن «كامل الأوصاف» وهذا شرطي للرحيل

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح النجم الفرنسي الشاب راندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، مطمعاً لأكثر من نادٍ أوروبي كبير، أبرزها بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، نظراً لحاجة هذه الأندية الثلاثة لرأس حربة صريح وهداف، وهى المقومات التي تتوافر في هذا اللاعب الذي ينحدر من نفس ضاحية «بوندي» الباريسية مثل مواطنه كيليان مبابى.

وخطف كولو مواني الأنظار هذا الموسم بأدائه الرائع مع فريقه الألماني، وأيضاً مع منتخب بلاده خلال كأس العالم الأخيرة 2022، في أول ظهور دولي رسمي له مع «الديوك»، والذي لا يمكن أن ينساه الفرنسيون أبداً لأنه، أضاع هدف الفوز على منتخب الأرجنتين في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين في نهائي المونديال، وحرم فرنسا من «النجمة الثالثة».

وفي حوار لـ «كانال فوتبول كلوب» تحدث كولو مواني عن مستقبله قائلاً: أنا في ثالث موسم لي لاعباً محترفاً وما زلت بحاجة إلى المزيد من التقدم والتحسن، ولهذا أريد أن آخذ وقتي كاملاً، لأنني لست شخصاً عجولاً أو متسرعاً، لمجرد أن هناك أندية كبيرة تسعى إلى التعاقد معي، ملمحاً بذلك إلى إنه قد يبقى موسماً آخر في آينتراخت فرانكفورت.

ولأن اسم باريس سان جيرمان بين الأندية التي تسعى لضمه، فقد سئل مواني: هل من الممكن أن تنضم لهذا النادي الفرنسي؟ أجاب بصراحة مدهشة يحسد عليها: شيء مغرٍ أن يسعى سان جيرمان وأندية أوروبية كبيرة في طلبي، ولكن ليس معنى إنني ُولدت في ضاحية بوندي بباريس، وكبرت ونضجت في هذا الضاحية الباريسية أن أقبل بالضرورة تلقائياً اللعب لسان جيرمان!.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يفضل اللعب في «البريميرليج»، قال: الدوري الإنجليزي أحد أفضل الدوريات في العالم وهو حلم كثير من اللاعبين، غير أنني لا أبحث عن النادي «كامل الأوصاف» أو الأفضل في العالم، وإنما أبحث حقاً عن النادي الذي يعطيني الفرصة للتعبير عن نفسي بصورة جيدة وأن أخرج أفضل ما عندي، وأحصل على وقت كبير في الملعب، والأهم من ذلك أن أتطور وأتحسن على كافة المستويات بدنية وفنية وذهنية.

بدأ راندال كولو مواني، المولود في 5 ديسمبر1998، «24 عاماً» مسيرته الاحترافية في نادي نانت، ثم انتقل منه إلى آينتراخت فرانكفورت في 2022، واستقر به المقام في ألمانيا. ولعب مواني الذي ينحدر أصله من الكونغو الديمقراطية، لمنتخب فرنسا تحت 21 سنة والمنتخب الأولمبي، ولم يكن مواني مدرجاً ضمن قائمة «الديوك» في كأس العالم الأخيرة ولكن إصابة مواطنه كريستوفر نكونكو مهاجم لايبزج، منحته الفرصة فاختاره ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الأول للانضمام إلى قائمة «الديوك» المشاركة في كأس العالم الأخيرة.

يذكر أن عقد راندال كولو مواني مع آينتراخت مدته 5 سنوات وينتهي في 2027. ولعب مع فريقه 41 مباراة سجل خلالها 21 هدفاً.

ولا يمانع ناديه الألماني بيعه إذا ما حصل على عرض لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.