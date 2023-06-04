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ثقافة

بدور القاسمي تعيّن مريم العبيدلي مديرة عامة لـ «مجموعة كلمات»

مريم العبيدلي
5 يونيو 2023 00:58

الشارقة (الاتحاد)

أصدرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة كلمات» قراراً بتعيين مريم العبيدلي مديرة عامة لمجموعة كلمات، لاستكمال مسيرة المجموعة في نشر إصدارات عربية عالية الجودة وتشكل إضافة للمكتبة العربية.
تمتلك العبيدلي خبرة في مجال الإدارة والتسويق والنشر في القطاع الإبداعي تمتد لـ12 عاماً، وفي رصيدها المهني عدد من الإنجازات في قيادة حملات تسويقية ناجحة، وسبق أن تولت الإشراف على فريق عمل متخصص في بيع حقوق نشر المنتجات الإبداعية وتسويقها، بالإضافة إلى خبرتها في إدارة حقوق تسويق المحتوى المترجم على المستوى العالمي.

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وقبل انضمامها إلى «مجموعة كلمات»، تولت العبيدلي مسؤولية تشكيل الهوية الجديدة لجمعية الناشرين الإماراتيين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتمثيلها أمام منظمي معارض الكتب الدولية والشركاء وتجار التجزئة وشركات التوزيع، من خلال الإشراف على حضور الجمعية في معارض الكتب الدولية والملتقيات الثقافية المحلية والعالمية.
ويشار إلى أن «مجموعة كلمات» التي تأسست في الشارقة عام 2007 تضم أكثر من دار نشر متخصصة، وتهتم بإثراء المكتبة العربية بكتب الأطفال واليافعين، والقصص المصورة، والمؤلفات الأدبية والتعليمية العربية والمترجمة، من خلال استقطاب المؤلفين البارزين والمترجمين المحترفين من مختلف الثقافات.

بدور القاسمي
مجموعة كلمات
المكتبة العربية
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