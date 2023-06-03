الأحد 4 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

دروس في الرسم بالمجمع الثقافي

دروس في الرسم بالمجمع الثقافي
4 يونيو 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد وعبدالله بن زايد يحضران حفل زفاف خلفان محمد الظاهري
انطلاق سلسلة فعاليات الطبيعة والمناخ للشباب COP 28

في إطار الحرص على دعم أصحاب المواهب، ورعاية الهواة والمبتدئين، ينظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجموعة ورش عمل بعنوان «الرسم و الألوان الزيتية» في الفترة من السادس وحتى الثامن والعشرين من يونيو الحالي.
وتسعى الورش المقسمة إلى دورات تدريبية صباحية ومسائية إلى تعليم المشاركين مهارات وتقنيات الرسم الزيتي، متضمنة دروساً نظرية وعملية تتناول الضوء والظل، ونظرية اللون والقيم، والرسم بالطلاء، وإنشاء الشكل والمساحة، وطرق الطلاء وخلق التوازن، والتناغم في اللوحات.
وتمتد كل دورة تدريبية لمدة أربعة أسابيع، وتستهدف الفئة العمرية من 14 عاماً فأكثر.

دائرة الثقافة والسياحة
المجمع الثقافي
أبوظبي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
الإمارات
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
اليوم 12:29
عمال الحفر يزيلون حافلات متضررة بعد الحادث في بالاسور في ولاية أوديشا الشرقية
عربي ودولي
السلطات الهندية تكشف ملابسات "حادث القطارات"
اليوم 12:21
شعار وزارة الاقتصاد
الاقتصادي
"الاقتصاد" توعي بآليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة في قطاع الذهب والأحجار الكريمة
اليوم 12:02
أرشيفية
عربي ودولي
السعودية وأميركا تدعوان طرفي الصراع في السودان للاتفاق على هدنة جديدة
اليوم 11:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©