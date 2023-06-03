دروس في الرسم بالمجمع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الحرص على دعم أصحاب المواهب، ورعاية الهواة والمبتدئين، ينظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجموعة ورش عمل بعنوان «الرسم و الألوان الزيتية» في الفترة من السادس وحتى الثامن والعشرين من يونيو الحالي.

وتسعى الورش المقسمة إلى دورات تدريبية صباحية ومسائية إلى تعليم المشاركين مهارات وتقنيات الرسم الزيتي، متضمنة دروساً نظرية وعملية تتناول الضوء والظل، ونظرية اللون والقيم، والرسم بالطلاء، وإنشاء الشكل والمساحة، وطرق الطلاء وخلق التوازن، والتناغم في اللوحات.

وتمتد كل دورة تدريبية لمدة أربعة أسابيع، وتستهدف الفئة العمرية من 14 عاماً فأكثر.