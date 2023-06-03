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ثقافة

«المسرح» تتناول الأنشطة الفنية محلياً وعربياً

«المسرح» تتناول الأنشطة الفنية محلياً وعربياً
4 يونيو 2023 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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صدر العدد الجديد رقم (45) من مجلة «المسرح» الشهرية (يونيو 2023) التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، متضمناً مجموعة متنوعة من المقالات والتقارير والحوارات حول النشاط المسرحي المحلي والعربي.
رصدت المجلة في مدخلها أبرز ملامح الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي الذي نظم في شهر مايو الماضي، وشهد مشاركة (61) عرضاً مدرسياً. واستطلعت المجلة عدداً من الفنانين حول راهن ورهانات «المسرح الكوميدي» في الإمارات. وفي باب «رؤى» كتب المخرج والباحث المسرحي العراقي قاسم بياتلي تحت عنوان «تأملات في المسرح بصفته حياة»، وكتب الباحث السوداني اليسع حسن أحمد عن «المرأة في المسرح السوداني بين الغياب والحضور».
وفي «قراءات»، تطرق خالد رسلان إلى مضمون النص، وخصائص الأداء التمثيلي، والرؤية الإخراجية في عرض «غُرب» الذي قدمته أخيراً فرقة مسرح دبي الوطني، وهو من تأليف عبدالله صالح وإخراج محمد سعيد السلطي. وحول انحياز المسرح للحياة ودوره في نشر ثقافة الأمل كتب إبراهيم الحسيني مسلطاً الضوء على عرض «بعد آخر رصاصة»، أحدث أعمال المخرج المصري شريف صبحي. وكتبت كريمة كربيطو عن الامتزاج المبدع بين السرد والحوار والغناء والشعر في عرض «تكنزة.. قصة تودة» للمخرج المغربي أمين ناسور. وكتب يسري حسان عن حدود العلاقة بين المخرج والكاتب وحواجزها. وتضمن الباب مجموعة من القراءات الأخرى. وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجراها عبدالكريم الحجراوي مع المخرج المصري انتصار عبدالفتاح، تحدث فيها عن بداياته وتجاربه في اكتشاف فضاءات جديدة لعروضه، وكذلك مشروعه الموسوم «المسرح الصوتي».

الشارقة
دائرة الثقافة
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