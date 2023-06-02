السبت 3 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

مذكرة تفاهم بين «أبوظبي للغة العربية» و«العويس الثقافية»

سعيد الطنيجي وإبراهيم الهاشمي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: رضا المتعاملين عن الخدمات حق أصيل
حمدان بن زايد: نعمل مع مجتمع المحافظة على البيئة لحماية كوكبنا

وقّع مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مذكّرة تفاهم مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، سعياً إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة بين الطرفين في المجالات العلمية والفكرية وتطوير وتوثيق الترابط الفكري، من خلال تبادل الخبرات، والعمل على وضع حلول فعّالة لمعالجة تحدّيات الثقافة العربية واستشراف مستقبلها.
وقّع المذكرة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تكريس التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشاريع مشتركة تنسجم مع أهدافهما الاستراتيجية، إلى جانب تعميق الشراكة في تنظيم فعّاليات متخصّصة تُثري الفكر العربي.
وأكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، حرص مركز أبوظبي للغة العربية الدائم على إطلاق البرامج والمبادرات، وبناء منظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتعزيز مكانة اللغة العربية الملهمة والرائدة عالمياً، والعمل في الوقت ذاته على ابتكار أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق الريادة في المجالات الثقافية والمعرفية والإبداعية، وأضاف: «تأتي الشراكة مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية اليوم لتقدم توجهات جديدة ندعم من خلالها الإنتاج المعرفي والفكري العربي، عبر توفير الأسس والمقومات التي تحفز المبدعين والمفكرين العرب على الإبداع في المجالات كافة».
تعزيز القيم
بدوره، صرح إبراهيم الهاشمي: «نعتز بدور المؤسسات الثقافية الوطنية التي تعمل على تأكيد الحضور الثقافي للإمارات داخل وخارج الدولة، والتي تقدم وجهاً إيجابياً للحياة الثقافية المنفتحة على عالم حضاري متنوع ومتسامح، وهذا عهدنا بمركز أبوظبي للغة العربية الذي يسعى لتعميق الفكر والنهوض بمفردات الجمال والأصالة في عالم الثقافة». وأضاف: «لقد آلينا على أنفسنا في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن نكون على خط واحد مع المؤسسات الثقافية ذات الاهتمام المشترك، حيث نتحد في الرؤية ونشترك في التوجهات، وهذا دافع كبير لنا أن نمد يد التعاون لمركز أبوظبي للغة العربية، حيث سنعمل معاً لتعزيز القيم الثقافية من خلال الأنشطة المشتركة والفعاليات المتبادلة بين المؤسستين، بما ينعكس بشكل إيجابي على المخرجات الثقافية، وكل ما يتصل بها من شؤون المعرفة».
برنامج عمل
ومن خلال مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على التنسيق فيما بينهما بشأن الأنشطة والفعّاليات المعنية بالثقافة العربية والموضوعات ذات الصلة، إلى جانب تبادل قاعدة بيانات الشخصيات الثقافية العربية والعالمية، فضلاً عن التعاون العميق من خلال التشاور وتبادل الآراء والزيارات والدراسات المشتركة وورش العمل والندوات والكتب والدوريات والمعلومات والوثائق العلميّة والثقافية.
وسيتعاون الجانبان أيضاً على وضع برنامج عمل مشترك يتضمن إعداد برامج تدريبية وورش عمل، فضلاً عن تقديم خدمات المشورة الفنية وإعداد الدراسات والبحوث ونشر المعلومات والتقارير ذات الاهتمام المشترك. وبموجب المذكرة، سيُشكل المركز والمؤسسة لجنة فنية مشتركة تُكلّف بمتابعة وتنفيذ برامج العمل السنويّة المشتركة.

مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
مؤسسة سلطان العويس الثقافية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم
عربي ودولي
اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة
اليوم 01:14
بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
عربي ودولي
بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا
اليوم 01:14
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
عربي ودولي
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
اليوم 01:14
المبعوث الصيني الخاص خلال جلسة إحاطة حول أوكرانيا (أ ف ب)
عربي ودولي
الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل أزمة أوكرانيا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©