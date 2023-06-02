مذكرة تفاهم بين «أبوظبي للغة العربية» و«العويس الثقافية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مذكّرة تفاهم مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، سعياً إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة بين الطرفين في المجالات العلمية والفكرية وتطوير وتوثيق الترابط الفكري، من خلال تبادل الخبرات، والعمل على وضع حلول فعّالة لمعالجة تحدّيات الثقافة العربية واستشراف مستقبلها.

وقّع المذكرة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تكريس التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشاريع مشتركة تنسجم مع أهدافهما الاستراتيجية، إلى جانب تعميق الشراكة في تنظيم فعّاليات متخصّصة تُثري الفكر العربي.

وأكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، حرص مركز أبوظبي للغة العربية الدائم على إطلاق البرامج والمبادرات، وبناء منظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتعزيز مكانة اللغة العربية الملهمة والرائدة عالمياً، والعمل في الوقت ذاته على ابتكار أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق الريادة في المجالات الثقافية والمعرفية والإبداعية، وأضاف: «تأتي الشراكة مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية اليوم لتقدم توجهات جديدة ندعم من خلالها الإنتاج المعرفي والفكري العربي، عبر توفير الأسس والمقومات التي تحفز المبدعين والمفكرين العرب على الإبداع في المجالات كافة».

تعزيز القيم

بدوره، صرح إبراهيم الهاشمي: «نعتز بدور المؤسسات الثقافية الوطنية التي تعمل على تأكيد الحضور الثقافي للإمارات داخل وخارج الدولة، والتي تقدم وجهاً إيجابياً للحياة الثقافية المنفتحة على عالم حضاري متنوع ومتسامح، وهذا عهدنا بمركز أبوظبي للغة العربية الذي يسعى لتعميق الفكر والنهوض بمفردات الجمال والأصالة في عالم الثقافة». وأضاف: «لقد آلينا على أنفسنا في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن نكون على خط واحد مع المؤسسات الثقافية ذات الاهتمام المشترك، حيث نتحد في الرؤية ونشترك في التوجهات، وهذا دافع كبير لنا أن نمد يد التعاون لمركز أبوظبي للغة العربية، حيث سنعمل معاً لتعزيز القيم الثقافية من خلال الأنشطة المشتركة والفعاليات المتبادلة بين المؤسستين، بما ينعكس بشكل إيجابي على المخرجات الثقافية، وكل ما يتصل بها من شؤون المعرفة».

برنامج عمل

ومن خلال مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على التنسيق فيما بينهما بشأن الأنشطة والفعّاليات المعنية بالثقافة العربية والموضوعات ذات الصلة، إلى جانب تبادل قاعدة بيانات الشخصيات الثقافية العربية والعالمية، فضلاً عن التعاون العميق من خلال التشاور وتبادل الآراء والزيارات والدراسات المشتركة وورش العمل والندوات والكتب والدوريات والمعلومات والوثائق العلميّة والثقافية.

وسيتعاون الجانبان أيضاً على وضع برنامج عمل مشترك يتضمن إعداد برامج تدريبية وورش عمل، فضلاً عن تقديم خدمات المشورة الفنية وإعداد الدراسات والبحوث ونشر المعلومات والتقارير ذات الاهتمام المشترك. وبموجب المذكرة، سيُشكل المركز والمؤسسة لجنة فنية مشتركة تُكلّف بمتابعة وتنفيذ برامج العمل السنويّة المشتركة.