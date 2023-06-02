اتفاقية لتنظيم الأنشطة والمعارض التراثية برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)



أبرمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة اتفاقية شراكة وتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حيث تضمنت الاتفاقية عدداً من البنود التي تخدم القطاعين الثقافي والتجاري بما يسهم في دفع عجلة الأهداف الاستراتيجية لكل من الجهتين بشكل خاص وأهداف ورؤية إمارة رأس الخيمة بشكل عام. وأعرب أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، عن سعادته بهذا التعاون حيث صرح قائلاً: «سعداء بالتعاون المشترك بين الدائرة وغرفة رأس الخيمة لما سيثمر عنه هذا التعاون من إثراء في مجالات عديدة تخدم المجتمع ومن أبرزها التعاون المشترك في تنظيم الأنشطة والفعاليات والمعارض التراثية التخصصية، بالإضافة إلى العديد من مجالات التعاون الأخرى التي تخدم مجتمع رأس الخيمة».

وأضاف الطنيجي: «تجمعنا مع غرفة رأس الخيمة العديد من المبادرات وتجارب الشراكة الناجحة والمثمرة، وجاءت هذه الاتفاقية لتوثق بنود التعاون والشراكة وتنظم العمل المشترك بين الجهتين وتفتح آفاقاً جديدة من التعاون».



شراكة مثمرة

ومن جانبه وصف محمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، المبادرة بأنها خطوة استثنائية وشراكة مثمرة، تَعِدُ بتبادل وعمل مشترك في دعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمعارض التراثية التخصصية، مضيفاً أن مثل هذه الاتفاقيات تُعد بمثابة واجب وطني على كافة المؤسسات أن تبادر لتعزيز روح التعاون والعمل سوياً مع دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية والثقافية في الإمارة. ودعمها في الأنشطة والمبادرات والفعاليات في المجالين البيئي والتراثي وتحقيق الفائدة المشتركة، لافتاً إلى إن آثارنا هي جزء من تراثنا الإنساني، بما يجعل مسؤولية حمايته جماعية، وبما يضمن الحفاظ عليه للأجيال القادمة، ومن ثم يتطلب الأمر تضافر كافة الجهود لحمايتها والحفاظ عليها، لأنها تشكل جزءاً رئيساً من استراتيجية الوجهة السياحية المستدامة للإمارة.