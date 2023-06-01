الجمعة 2 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

697 موهوباً في «ربع قرن للمسرح»

697 موهوباً في «ربع قرن للمسرح»
2 يونيو 2023 01:17

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية

سعياً نحو الارتقاء بالشخصية القيادية والفنية للأطفال والشباب، وتدريبهم على العمل بروح الفريق، ليتمكنوا من ‏تنمية مهاراتهم ومعارفهم، أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برامج مسرحية تخصصية ضمن ‏مشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض 2023، وتضمنت البرامج عدداً من المشاريع والمسابقات والجوائز، وتستهدف منتسبي كل من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة ‏لتطوير القدرات ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 31 عاماً. وبَرزت من خلال ورش المستوى الأول من البرامج ‏المقدمة العديد من المواهب الواعدة بمجمل 697 مشاركاً في برامج المشروع، حيث أُتيحت لهم الفرصة للتعبير ‏عن أنفسهم واكتساب الثقة بالذات، وتستمر ورش المستوى الثاني مكملة لما جرى تقديمه.‏

مؤسسة ربع قرن
الإمارات
الشارقة
المسرح
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
الاقتصادي
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
اليوم 12:28
شعار شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 12:28
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 12:05
ميسي بـ630 يورو!
الرياضي
ميسي بـ630 يورو!
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©