697 موهوباً في «ربع قرن للمسرح»

الشارقة (الاتحاد)

سعياً نحو الارتقاء بالشخصية القيادية والفنية للأطفال والشباب، وتدريبهم على العمل بروح الفريق، ليتمكنوا من ‏تنمية مهاراتهم ومعارفهم، أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برامج مسرحية تخصصية ضمن ‏مشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض 2023، وتضمنت البرامج عدداً من المشاريع والمسابقات والجوائز، وتستهدف منتسبي كل من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة ‏لتطوير القدرات ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 31 عاماً. وبَرزت من خلال ورش المستوى الأول من البرامج ‏المقدمة العديد من المواهب الواعدة بمجمل 697 مشاركاً في برامج المشروع، حيث أُتيحت لهم الفرصة للتعبير ‏عن أنفسهم واكتساب الثقة بالذات، وتستمر ورش المستوى الثاني مكملة لما جرى تقديمه.‏