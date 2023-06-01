697 موهوباً في «ربع قرن للمسرح»

الشارقة (الاتحاد)
سعياً نحو الارتقاء بالشخصية القيادية والفنية للأطفال والشباب، وتدريبهم على العمل بروح الفريق، ليتمكنوا من تنمية مهاراتهم ومعارفهم، أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برامج مسرحية تخصصية ضمن مشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض 2023، وتضمنت البرامج عدداً من المشاريع والمسابقات والجوائز، وتستهدف منتسبي كل من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 31 عاماً. وبَرزت من خلال ورش المستوى الأول من البرامج المقدمة العديد من المواهب الواعدة بمجمل 697 مشاركاً في برامج المشروع، حيث أُتيحت لهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم واكتساب الثقة بالذات، وتستمر ورش المستوى الثاني مكملة لما جرى تقديمه.