«ربع قرن» تطلق جائزة للإبداع المسرحي

الشارقة (وام)

تُطلق مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن مشروعها التكاملي في المسرح وفنون العرض 2023، مسابقة إبداعية بعنوان «جائزة الإبداع المسرحي» تستهدف منتسبي مؤسساتها «أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات - تطوير» في الفئة العمرية من 6 إلى 31 عاماً.

تقام الجائزة تحت شعار «شركاء في صنع الشخصية المبدعة»، سعياً من مؤسسة ربع قرن لتعزيز مفهوم الثقافة المسرحية والمعرفة الذاتية لمنتسبي مؤسساتها وقياس معارفهم وتمكينهم من إبداء الرأي والتعبير عن رؤاهم في الأعمال المسرحية التي قدمها أقرانهم بعد التدريب على المهارات المختلفة في مجال المسرح وفنون العرض، وذلك من خلال مشاهدة الأعمال المسرحية وقراءة النصوص وكتابة أفكارهم كنصوص مسرحية وأداء بعض المشاهد بأشكال مسرحية مختلفة، تمهيداً لإعادة إنتاج هذه النصوص مرة أخرى وفق ضوابط ممنهجة احترافياً تتواءم مع انطباعات المنتسبين.

وتتيح «ربع قرن» للأطفال والناشئة والفتيات والشباب من منتسبي مؤسساتها فرصة المشاركة في فروع الجائزة الأربعة التي تتضمن المشاهدة والتذوق والقراءة والتحليل والأداء والحضور، إضافة إلى الكتابة والتعبير، وذلك وفقاً للشروط الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال موعد إطلاق الجائزة.