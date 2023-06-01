«مجمع العربية بالشارقة» يدعم «الدراسات الشرقيّة» في بولندا

كراكوف (الاتحاد)

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، قدّم مجمع اللغة العربية بالشارقة مكرمة لـ«معهد الدراسات الشرقيّة» في جامعة ياجيلونسكيفي في مدينة كراكوف البولندية، بهدف دعم جهوده في تعليم اللغة العربية، والنهوض بدوره في مسيرة الجامعة التي تأسست في عام 1364م، وتعد أقدم جامعة في بولندا، وثاني أقدم جامعة في أوروبا الوسطى.

حيثيات المكرمة

وتضمنت المكرمة توفير مستلزمات تقنية حديثة لأغراض البحث، والطباعة، والتوثيق، لخدمة الهيئة التدريسية للمعهد وطلبته، وتطوير بنيته التحتية التي توفر سنوياً خدمات لمئات من الدارسين الذين يتوافدون من بولندا وبلدان الاتحاد الأوروبي لتعلّم اللغة العربية. جاء ذلك خلال زيارة وفد من المجمع للجامعة العريقة.

واطّلع وفد المجمع الذي استقبله عميد كلية اللغات والفيلولوجيا، ولاديسلو ويتاليز، على الجهود المبذولة لتدريس اللغة العربية والمناهج المُتّبعة لتعليم الناطقين بغيرها في المعهد، وتعرّف على المرافق التعليميّة والبحثيّة للجامعة، وما تشتمل عليه مكتبتها من مراجع ومصادر بحث تخدم الباحثين والطلبة الدارسين للغة العربية، حيث تجوّل الوفدُ في المتحف العلمي الفلكي، وقاعة الاحتفالات، والمكتبة الرئيسة للجامعة، والخاصة بالمعهد.

فارق كبير

إلى ذلك، قال الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العامّ للمجمع: «تسجّل مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة، تاريخاً مفصلياً في مسيرة النهوض باللغة والثقافة العربية على المستويات المحلي والإقليمي والعالمي، فهذه المكرمة وغيرها من الجهود التي وجّه بها سموه، أحدثت فارقاً كبيراً في راهن اللغة العربية، وشكّلت رسائل عميقة للدول والمؤسسات والأفراد للعمل والتعاون لخدمة لغة الضاد، باعتبارها إحدى ركائز الهُوية الثقافيّة العربيّة والقاعدة التي تتشكل منها مشاركة العرب في النتاج المعرفي الإنساني».

وأضاف: «كانت نتائج هذه الزيارة مثمرة، ونتطلع من خلالها إلى دعم مساعي وجهود معهد الدراسات الشرقية في خدمة وتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، فنحن مؤمنون بأن التعاون والعمل المشترك مع المعهد سينهض بمستوى وجودة تعليم العربية، وخاصة أننا في مجمع اللغة العربية بالشارقة نجحنا في إرساء مناهج وأساليب ميسّرة ومتطوّرة لتعليم العربية، ولدينا كوادر مؤهلة قادرة على بذل إمكاناتها والمشاركة بخبراتها في توجيه خطوات المعهد نحو الوصول لأهدافه في فتح المجال أمام الطلبة الأوروبيين للتعرف على جوهر الثقافة العربيّة من بوابة اللغة».

رعاية متواصلة

ومن جانبها، شكرت باربارا ميخالاك، رئيسة قسم اللّغة العربيّة، في جامعة ياجيلونسكيفي بكراكوف صاحب السمو حاكم الشارقة لدعمه ورعايته المتواصلة للمؤسسات التعليمية العريقة، واهتمامه بتعزيز تواصل ثقافات العالم مع الثقافة العربية وتاريخها المعرفي والإبداعي، وقالت: «سعداء بتوطيد العلاقات بين مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة وجامعة ياجيلونسكي في كراكوف، حيث نتطلع إلى تمكين ومساعدة الطلاب والطالبات من تعلّم اللغة العربية، والارتقاء بجودة ومناهج تدريسها، ولاشك أن التعاون مع المجمع سيحقق هذه الأهداف ويتيح أمامنا المزيد من الفرص لتكون اللغة بوابة تعرّف على الثقافة العربية».

ميدالية فخرية

قبل ثلاث سنوات، قدمت جامعة ياجيلونسكيفي ممثلة بكلية اللغات والفيلولوجيا تكريماً خاصاً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، بمنحه الميداليّة الفخريّة للجامعة، التي تعدّ من المؤسسات العلمية العتيقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.