مجلس حكماء المسلمين يُشارك في معرض الكتاب بالرباط

أبوظبي (الاتحاد)

يستعدُّ مجلس حكماء المسلمين للمشاركة في النسخة الثامنة والعشرين من المعرض الدولي للكتاب، المقرَّر تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 1 إلى 11 يونيو 2023، وذلك انطلاقاً من رسالة المجلس الهادفة لتعميق الوعي المعرفي، ونشر قيم التسامح والتعايش والسلام، وتعزيزها.

سيقدِّم جناح المجلس محطة معرفية فريدة للزوَّار للاستمتاع بتجربة مثيرة، والاطلاع على مجموعةٍ من المؤلفات والكتب والمصنَّفات العلميَّة والفكريَّة ذات الأهمية البالغة، بالإضافة إلى برنامجٍ متنوعٍ وشاملٍ يتضمن ندواتٍ ومحاضراتٍ ومجالس فكرية وعلمية، تعالج عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة في «الفكر الإسلامي»، بمشاركة عددٍ من العلماء والمفكِّرين والأدباء والمثقفين وأساتذة الجامعات.

وتبدأ فعاليات جناح المجلس بندوةٍ علمية بعنوان: «الاستشراق وجهود المستشرقين في تحقيق التراث» يُقدمها الدكتور أحمد شوقي بنبين، مدير الخزانة الملكيَّة بالرباط، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 يونيو. في حين يقدم د. إلياس بلكا، أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، يوم السبت 3 يونيو، ورقةً تحت عنوان: «الصِّراع والنِّزاع في عالم المسلمين واستشراف إمكانات الحوار الإسلامي».

وعلاوةً على ذلك، ينظِّم جناح المجلس ندوة أخرى يشارك فيها د. يحيى رمضان، أستاذ التَّعليم العالي بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بمكناس، بالاشتراك مع د. فؤاد بوعلي، مدير مشروع «تدبير السِّلْم الهوياتي في عالم المسلمين» بمركز حكماء المسلمين، وتحمل الندوة عنوان «تدبير السِّلم الهوياتي في عالم المسلمين: مفاهيم وآليات»، وذلك يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

وفي الثلاثاء 5 يونيو، ينظِّم جناح مجلس حكماء المسلمين ندوة بعنوان «قراءة في كتاب فجر الأندلس» يقدمها د. حسن أوريد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فيما تقام ندوة «دور مجلس حكماء المسلمين في خدمة ونشر التراث الإسلامي» يوم الأربعاء 6 يونيو ويقدِّمُها د. محمد جمال، الباحث بمكتب إحياء التراث بمشيخة الأزهر الشريف.

ويتناول د. عادل موساوي، أستاذ العلاقات الدوليَّة بجامعة محمد الخامس بالرباط، موضوع «جهود أفرقة حل النزاعات في أفريقيا» وذلك يوم الخميس 8 يونيو، فيما يطرح د. سعيد كفايتي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، ود. نورة العيساوي، أستاذ تاريخ الأديان وحوار الحضارات بكلية أصول الدين بجامعة عبد المالك السعدي تطوان، «قراءة في كتاب التعددية الدينية والهويات ومآلات السلام»، حيث تُقامُ جميع ندوات الجناح في الساعة الخامسة والنصف مساء.

ومن المقرَّر أن تتضمَّن الندوات الرئيسة أيضاً محاضراتٍ مهمةً من بينها ندوة يديرها د. يوسف الكلام، أستاذ التعليم العالي بجامعة القرويين بمؤسسة دار الحديث الحسنية، والدكتور سمير بودينار، المدير التنفيذي لمركز الحكماء لبحوث السلام، بعنوان «الدين وتحديات العصر»، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 يونيو في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بقاعة رباط الفتح.

وتختتم الفعاليَّات بندوة تحت عنوان «قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة»، يقدِّمها فضيلة الدكتور العلامة مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، عضو المجلس العلمي الأعلى، رئيس المجلس العلمي الجهوي لأقاليم جهة الشرق، والأستاذ الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. وتشمل الندوة توقيع مجموعة إصدارات علمية جديدة للدكتور بنحمزة، وستقام الندوة بدءاً من الساعة الثالثة ظهراً بالقاعة رقم 2، يوم السبت الموافق 10 يونيو.

ومع وجود عدد كبير من العلماء والباحثين المتميزين، يُعد جناح مجلس حكماء المسلمين في المعرض الدولي للكتاب بالعاصمة المغربية الرباط، فرصةً استثنائيَّةً للجمهور لاكتشاف وتوسيع معرفتهم بالتراث الإسلامي، والمساهمة في حوارات فكرية مثمرة.

ويواصل مجلس حكماء المسلمين إحداث تأثير إيجابي واضح في المجال الثقافي العالمي، من خلال مشاركاته النَّوعيَّة والمتميزة في المعارض الدولية للكتب، وكذا مختلف الفعاليات العلمية والفكرية، وذلك في إطار جهود المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ونشر قيم الحوار والتسامح والتَّعايش الإنساني.

يُذكرُ أنَّ مجلس حكماء المسلمين كان قد اختتم قبل أيام مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي انعقد خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو، حيث استقبل جناحُ المجلس عدداً كبيراً من ضيوف المعرض الذين تعرفوا عن قُربٍ على إنجازات المجلس ومساهماته في مختلف المجالات، وكذا إسهاماته في تعزيز الوعي بالتراث الإسلامي وإبراز قيمه التنويريَّة والعلميَّة بشكلٍ فعَّال وملهمٍ.