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ثقافة

"اللوفر أبوظبي" يعرض" نصبين" تاريخيين

متحف اللوفر أبوظبي
1 يونيو 2023 15:09

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن إعارة كل من المتحف الوطني للآثار في فاليتا، مالطا، ومتحف اللوفر في باريس، نصبين تاريخيين له، احتفالاً بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالطا.

وقال المتحف إنه سيتم لأول مرة منذ أكثر من 240 عاماً، عرض زوج من الأعمدة الزخرفية، المعروف باسم نصبي مالطا، في متحف اللوفر أبوظبي، بمناسبة جمع النصبين اللذين تمّ فصلهما عن بعضهما منذ عام 1782.

وقالت ماريا كاميليري، سفيرة مالطا لدى الدولة إن إعارة النصبين لمتحف اللوفر أبوظبي، تأتي كنتيجة مباشرة للتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ووزارة التراث الوطني والفنون والحكومة المحلية في مالطا، ووكالة تراث مالطا الوطنية للمتاحف؛ وسفارة مالطا لدى الدولة، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف اللوفر في باريس.

وأكدت أن إعادة توحيد نصبي مالطا في أبوظبي بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات ومالطا، تسلط الضوء على الترابط والصداقة بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، والجانب الإماراتي، لعرض المزيد من تراث مالطا في دولة الإمارات.

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من جانبه، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي ل "وام"، إن وجود النصبين في المتحف الذي يعدّ أول متحف عالمي عربي يحتضن الهوية الإماراتية والعربية، يعبر عن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو بمثابة دعوة من أبوظبي إلى العالم ليشهد التاريخ في قلب العاصمة.".

وأوضح نويل زاميت، الرئيس التنفيذي لوكالة تراث مالطا الوطنية للمتاحف، أن العمودين اللذين يعود تاريخهما إلى القرن الثاني قبل الميلاد، يمثلان رمزا للتواصل والحوار بين الثقافات، نظراً لدورهما في فك رموز اللغة الفينيقية.

وشدد زاميت، على أن الهدف الأسمى لوكالة تراث مالطا هو التواصل مع الثقافات الأخرى؛ لعرض تراث مالطا للعالم، مضيفاً أنه لا توجد فرصة أكبر للقيام بذلك إلا هنا في متحف اللوفر أبوظبي، لأنها طريقة رائعة للاحتفال بالحوار من خلال ربط الثقافة المالطية بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال النصبين.

ويشكل عرض النصبين، اللذين سيتاحان للجمهور مدة عام من مايو 2023 إلى يونيو 2024، جزءاً من المواضيع المتعلقة بالتقاء حضارات الشرق والغرب في المعرض 5 المخصص للحضارات والإمبراطوريات في متحف اللوفر أبوظبي.

المصدر: وام
متحف اللوفر
أبوظبي
اللوفر أبوظبي
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