اختتام مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بدورته السادسة

الشارقة (وام)

اختتمت مساء أمس بالمركز الثقافي في دبا الحصن فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان المسرح الثنائي» الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، بمشاركة العديد من الوجوه الفنية المحلية والعربية وبمواكبة جماهيرية واسعة.

وقال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان، إن المستوى المتطور للعروض التي شاركت، والأطروحات والأسئلة الفكرية الثرية التي أثيرت في ملتقى المسرح العربي، وإقبال وتفاعل الجمهور من مختلف الشرائح طيلة أيام المهرجان كلها مؤشرات تؤكد المكانة المتطورة للمسرح ورسوخ ثقافته وتقاليده بفضل الدعم السخي الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشهدت ليلة الختام تقديم مسرحية «الشفاف» قدمتها فرقة المسرح الكويتي، وهي من تأليف فوزي الغريب، وإخراج أحمد السلمان الذي شارك أيضاً في تجسيدها فوق الخشبة مع الفنانة سماح، وشكل العرض مساحة للتنافس بين الممثلين الاثنين المتميزين.

وامتدحت فكرة النص في الإفادات التي قدمت بالندوة النقدية التي تلت العرض، وأدارها الصحفي مشاري حامد من الكويت، كما عبر بعضهم عن إعجابه بالشكل الإخراجي للعرض وثراء وثقة الأداء التمثيلي.

وكانت الدورة السادسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي انطلقت في 26 مايو الحالي، وشهدت تقديم خمسة عروض، بالإضافة للمسرحية الكويتية، والعرض الإماراتي «حدث ذات مرة» لفرقة دبا الحصن للتراث والثقافة والمسرح من إخراج مهند كريم، ثم العرض السوري «السيرك» الذي قدمته فرقة المسرح القومي وأخرجه أيمن زيدان، وتلاه العرض المصري «النافذة» لفرقة مشوار المسرحية وأخرجه محمد مرسي، ثم العرض الأردني «منظر طبيعي» لفرقة ملتقى الظلال للمخرجة دلال الفياض.