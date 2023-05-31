«الإمارات للفنون التشكيلية» تنتخب مجلس إدارتها الجديد

الشارقة (وام)

انتخبت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، أمس، مجلس إدارتها الجديد لدورة العام 2023 - 2025. وتم اختيار الدكتور محمد يوسف الحمادي رئيساً للجمعية، والفنان محمد الاستاد نائباً للرئيس، والفنان خالد البنا أميناً للصندوق، والفنان سالم الجنيبي أميناً للسر، وعضوية كل من الفنان محمد القصاب، والفنانة خلود الجابري، والفنانة هدى سيف. وعقد مجلس الإدارة الجديد المنتخب لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، أمس، اجتماعه الأول في مقر الجمعية بالشارقة.وتطرق المجلس الجديد، لوضع استراتيجية عمل للجمعية في المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز دورها بأنشطة نوعية تشتمل على المعرض السنوي، ومواكبة الفعاليات الفنية والثقافية التي تتبناها الدولة، فضلاً عن فتح آفاق للشراكات الذكية مع المؤسسات الثقافية الفنية الأخرى، كما وضع الأعضاء تصوراً لفتح فرع جديد للجمعية في إمارة أبوظبي حتى يتسنى لجميع الفنانين المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية.

وقال الدكتور محمد يوسف الحمادي: «نتطلع لأن تشهد الفترة القادمة تطوراً ملحوظاً في البنية الثقافية بشكل عام والفنون التشكيلية بشكل خاص، وسيضع مجلس الإدارة الجديد كل طاقاته لتفاعل إيجابي مع الأعضاء كافة، والحرص على مواكبة الساحة الثقافية محلياً وإقليميا ودولياً من خلال فتح باب المشاركات والشراكات بين الجمعية ووصيفاتها من المؤسسات العاملة في المجال الثقافي والفني».

وأضاف يوسف أن الجمعية ستُفعّل منظومة عمل متكاملة ترتقي بمستوى الخدمة المقدمة للفنانين الأعضاء، ووضع خطة عمل لتنفيذ دورة أنشطة وفعاليات تلبي طموحات كافة الفنانين، بشكل يضمن تحقيق أفضل النتائج لمصلحة الوطن والمجتمع.