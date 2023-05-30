اللوفر أبوظبي يروي قصة «سيبي»

أبوظبي (الاتحاد)

قصة نُصُبَي مالطا الشهيرين المعروفين باسم «سيبي» واللذين التأم شملهما في متحف اللوفر أبوظبي، تستعرضها جلسة حوارية ينظمها المتحف اليوم، وتسلط الضوء على أهميتهما الفنية والتاريخية.. و«سيبي» عبارة عن أعمدة زخرفيّة يعود تاريخها إلى الحقبتين الإغريقية والرومانية في القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد، وتحمل نقوشاً محفورة، وكانت تُستخدَم كعلاماتٍ حدوديّة، أو ترمز للآلهة. يتحدث في الجلسة شارون سلطانة، كبيرة أمناء المتحف الوطني للآثار في فاليتا، وهيلين لومو، كبيرة أمناء قسم آثار الشرق الأدنى في متحف اللوفر. وتدير الحوار أمارلس جورج، كبيرة مساعدي المعارض في جناح العوالم القديمة في متحف اللوفر أبوظبي.