«مكتبة» تختتم مشاركتها في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

اختتمت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشاركتها في فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بنجاح كبير، إذ نظمت برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والإبداعية المتنوعة، والتي تناسب أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية.

وتمحور البرنامج حول مواضيع تعليمية وترفيهية ومهنية للأطفال، شملت أنشطة وورش عمل متنوعة من ضمنها الكتابة والرسم والتجارب العلمية وسؤال وجواب، وندوات وجلسات نقاشية مع كتاب ومؤلفين للأطفال، إلى جانب عروض الرسامين والخطاطين وفناني الرسم والأعمال اليدوية، والتي هدفت إلى تنمية مهارات الأطفال القرائية والأدبية وتعزيز وعيهم الثقافي.

وقالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تماشياً مع جهودنا المتواصلة لنشر الثقافة والمعرفة وتشجيع مختلف فئات المجتمع وخاصة الأطفال واليافعين على القراءة، حرصنا في «مكتبة» على أن تلبي فعاليتنا تطلعات رواد المعرض الثقافية والمعرفية.

ونظمت«مكتبة» حفل تكريم مقيّمي مسابقة القارئ المبدع - الدورة العاشرة، حيث تم تكريم 80 مقيّماً بهدف تشجيع الطلاب على القراءة وارتياد المكتبات العامة، وإبراز أهمية اللغة العربية كأداة فكرية وثقافية.

ونظمت «مكتبة» عرض النسخة السابعة من مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»، الرامية إلى تشجيع الأطفال على الكتابة وتنمية مهاراتهم الأدبية، وأيضاً تكريم الفائزين في مسابقة «رائدة المكتبات لعام 2023».

وشملت الفعاليات جلسات حوارية وورشاً قرائية، ومن أبرزها ورشة الفهم القرائي بالتعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم، والجلسة الحوارية عن التنوع الثقافي من تنظيم إدارة التراث المعنوي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وخصصت «مكتبة» ركناً للخط العربي، وركناً آخر للرسم الحر، إلى جانب تنظيم ورشة لتعريف زوار المعرض بالمكتبة الرقمية وقاعدة بيانات «مكتبة» وأنشطتها ودورها في دعم المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي.