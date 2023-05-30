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ثقافة

تواصل فعاليات مهرجان المسرح الثنائي في دبا الحصن

جانب من فعاليات المهرجان
30 مايو 2023 23:25

دبا الحصن (وام)
تتواصل بالمركز الثقافي لمدينة دبا الحصن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان المسرح الثنائي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة.
وشهد برنامج المهرجان في يومه قبل الأخير ورشة تدريبية أشرفت عليها الفنانة المصرية الدكتورة رانيا يحيى بعنوان «الصوت في المسرح» شارك فيها مجموعة من منشطي المسرح في مدارس إمارة الشارقة.
وسلطت مشرفة الورشة الضوء على محاور عدة حول موقع الصوت في العرض المسرحي، مثل خصائص الصوت البشري، وطاقاته التعبيرية، وعلاقته بالبنية الدرامية، كما تطرقت إلى دور المؤثرات الصوتية والتكنولوجيا الخاصة بها، والموسيقى، والأشرطة الصوتية، والصمت، وأعطت مثالاً بتحليل نموذج «المسرح الصوتي- البوليفوني».

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