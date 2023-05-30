ترجمة «سرد الذات» للغة الكورية

الشارقة (الاتحاد)

أصدرت منشورات القاسمي الترجمة الكورية لكتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنضم إلى السلسلة المعرفية التي بدأتها الدار بترجمة جميع أعمال سموه، سعياً نحو توسيع المدى التعريفي بهذا المنجز الفكري من خلال مد جسور التواصل الثقافي مع مختلف الحضارات الإنسانية.

ويحظى كتاب «سرد الذات» الذي صدر في العام 2009 بإقبال كبير، وحفاوة منقطعة النظير من لدن الجماهير على اختلاف مشاربهم الثقافية، كما أنه لفت انتباه دور النشر الأجنبية، فقد تمت ترجمة الكتاب إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة هي الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية والصينية والهندية والماليالامية والأوردية والبرتغالية والتركية والإيطالية، إضافة إلى الطبعة الأم باللغة العربية، حيث أعيدت طباعة الكتاب أكثر من سبع طبعات، وصدرت طبعة خاصة بالتعاون مع دار الشروق المصرية.

واليوم نشهد صدور الطبعة الجديدة من الكتاب مترجماً إلى اللغة الكورية، حيث قام بترجمتها بارك جاي وون، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة سيؤول- كوريا الجنوبية، ورئيس سابق لقسم اللغة العربية في الجامعة.

وكانت منشورات القاسمي أنجزت العشرات من العناوين لترجمات مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في تعاون مع أكثر من عشرين ناشراً وطابعاً في بلدان عدة مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والهند.

ويتحدث الشيخ الدكتور سلطان في «سرد الذات» عن نفسه كشاب طموح، لا يجامل مع أن سلطة القلم في يده، لكن جرأة الحديث عن الحياة التي عاشها كما هي، تجعل «سرد الذات» أكثر قرباً من وجدان القارئ وتمنح الكتاب احتراماً ومكانة، بكل ما يحمله من مشاعر وخلجات وصدق وشفافية ومكاشفة في العرض.

أبناء جيل الشيخ الدكتور سلطان، وكذلك أجيال الآباء والأجداد سيتعرفون في «سرد الذات» إلى الحقيقة من جوانبها المختلفة، عبر سطور تحكي تفاصيل الصورة كاملة بتجرد وأمانة تاريخية لشخصية عاشتها من الداخل.